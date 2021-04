Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliitossa ainakin kaksi kansanedustajaa vastustaa pakettia.

Eduskunnan tulee hyväksyä EU:n elpymispaketti kahden kolmasosan enemmistöllä. Perustuslakivaliokunta tiedotti asiasta tänään.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 9–8. Tämä tarkoittaa, että keskustan edustajat perustuslakivaliokunnassa äänestivät yhdessä opposition edustajien kanssa kahden kolmasosan puolesta.

Perustuslakivaliokunnan päätös tarkoittaa, että paketti ei mene pelkillä hallituspuolueiden äänillä läpi. Kahden kolmasosan enemmistö edellyttää yli 130 kansanedustajan ääntä. Viiden puolueen hallituksella on 117 paikkaa, mutta heistä yksi on puhemies, joka ei osallistu äänestykseen.

Näin ollen hallitus tarvitsee paketin hyväksymiseen opposition ääniä, mikä tarkoittaa kokoomusta. Perussuomalaiset ja kristilliset ovat sanoneet vastustavansa pakettia.

Paketissa on kyse 750 miljardin euron rahasummasta, josta 390 miljardia on avustuksia ja 360 miljardia lainoja. Rahat jaetaan kaikkien 27 jäsenmaan kesken. EU-komissio saa sopimuksen mukaan lainata rahat markkinoilta.

Elpymispaketilla on tarkoitus vastata koronakriisin aiheuttamiin talousongelmiin. Kovimman iskun ovat saaneet Etelä-Euroopan maat, kuten Italia ja Espanja.

Tällä hetkellä Suomen arvioidaan saavan 2,7 miljardia euroa avustuksina. Suomi maksaa puolestaan pakettiin 6,6 miljardia euroa.

Ennen kuin sopimus voi astua voimaan, tulee jokaisen jäsenmaan hyväksyä se. Yle kertoi eilen, että Suomen hallitus on kysynyt EU:lta, mitä tapahtuisi jos Suomi kaataisi paketin.

”Ylen tietojen mukaan neuvoston oikeuspalvelun yksi johtava virkahenkilö vastasi viikko sitten, että elvytyspaketin hylkääminen jossakin jäsenmaassa johtaisi ennennäkemättömään mainehaittaan ja poliittiseen paineeseen kyseiselle jäsenmaalle. Käytännössä elvytyspakettia varten luotu rakennelma romahtaisi.”, Ylen jutussa kirjoitetaan.

Saksa on hyväksynyt paketin, kuten enemmistö muistakin jäsenmaista.

Vastustajia myös hallituspuolueissa

Hallituksen tilannetta mutkistaa myös se, että hallituspuolueiden kansanedustajien joukossa on elpymispakettia vastustavia. Esimerkiksi vasemmistoliiton Markus Mustajärvi ja Johannes Yrttiaho ovat haukkuneet sitä julkisesti. Keskustan kansanedustajista puolestaan Hannu Hoskonen on julistanut äänestävänsä pakettia vastaan.

Kokoomuksella on 38 kansanedustajaa, ja puolue on perinteisesti hyvin EU-myönteinen. Puheenjohtaja Petteri Orpo on kuitenkin haukkunut elpymispakettia ja hallitusta. Orpon mukaan hallitus on neuvotellut paketin huonosti.

Toki tilanne voi muuttua paljon sekavammaksi vielä, jos koko hallitus kaatuu. Hallituspuolueet ovat neuvotelleet viime keskiviikosta lähtien puoliväliriihessä. Hallituksen kaatuminen on sisäinen kriisi, elpymispaketin kaatamisella Suomi ajaisi koko unionin kriisiin.

