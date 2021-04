Lehtikuva/Gent Shkullaku

Albaniassa ääntenlaskenta on kesken, mutta sosialistien valta näyttää jatkuvan

Pääministeri Edi Rama kuvaili opposition ennenaikaisia julistuksia ”ottelua edeltäviksi ennusteiksi” ja kehotti kannattajiaan uskomaan ääntenlaskentaan.

Albaniassa pääministeri Edi Rama näyttää alustavien vaalitulosten perusteella varmistavan kolmannen kautensa. Alustavasti näyttää, että Raman sosialistipuolue on saamassa enemmistön.

Rama ei ole vielä julistautunut voittajaksi, ja alustaviin tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Aamulla vaalilautakunta kuitenkin ilmoitti, että sosialistit olivat saaneet noin puolet äänistä, kun äänestyspaikoista noin kolmanneksen äänet oli laskettu.

Oppositio ehti jo sunnuntaina julistaa voittaneensa parlamenttivaalit, mutta sosialistit pitivät julistusta ennenaikaisena. Maanantaina aamulla näytti, että demokraattipuolue olisi saamassa vajaat 40 prosenttia ja toinen oppositiopuolue 7 prosenttia äänistä.

Rama viittasi kintaalla aikaisin esitetyille väitteille vaalivoitosta. Hän kuvaili ennenaikaisia julistuksia ”ottelua edeltäviksi ennusteiksi” ja kehotti kannattajiaan uskomaan ääntenlaskentaan.

Vaalikomission johtaja Ilirjan Celibashi oli aiemmin vedonnut poliitikkoihin, että he odottaisivat rauhassa ääntenlaskennan valmistumista.

Puolueet ovat syytelleet toisiaan kitkerästi, ja pahimmassa välikohtauksessa kiista väitetystä vaalivilpistä johti ampumiseen, jossa kuoli yksi ihminen. Itse äänestyspäivän on kerrottu kuitenkin sujuneen rauhallisesti.

Lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan tiistaina.

Albania tähyilee EU:hun

Raman sosialistipuolue voitti enemmistön parlamentissa vuonna 2017. Näin puolue pääsi valtaan yksin neljän koalitiovuoden jälkeen.

Valtakaudellaan Rama on keskittynyt kunnianhimoisiin infrastruktuuriprojekteihin. Vaalikampanjansa aikana hän lupasi, että toukokuun loppuun mennessä puoli miljoonaa ihmistä on rokotettu koronavirusta vastaan.

Rama on luvannut erota puolueen johdosta, jos sosialistit eivät saa enemmistöä. Konservatiivinen pääoppositiopuolue demokraatit saa taas tukea kymmenkunnalta muulta oppositiopuolueelta.

Albania on edelleen yksi Euroopan köyhimmistä maista, ja kansalaisjärjestöt pitävät sitä yhtenä mantereen korruptoituneimmista. Euroopan unioni suostui viime vuonna aloittamaan muodolliset jäsenyysneuvottelut Albanian kanssa, mutta päivämäärää ensimmäiselle tapaamiselle ei ole vielä sovittu.

Enemmistö albanialaisista kannattaa EU-jäsenyyttä. Kaikki puolueet ovat luvanneet jatkaa uudistuksia, joiden tuella Albania pääsisi etenemään kohti unionin jäsenyyttä.

Albanian väestö on pienentynyt tuntuvasti 1990-luvusta alkaen, kun 1,7 miljoonaa ihmistä on muuttanut maasta etsimään leveämpää leipää. Nykyisellään maassa on noin 2,8 miljoonaa asukasta.