Lehtikuva/Mikko Stig

Kuntavaalien ehdokashankinnassa haasteiden kanssa kamppailevat vasemmistopuolueet luottavat mahdollisuuksiinsa vaaleissa – kunhan ihmiset vain saadaan äänestämään.

Keskustan ohella SDP ja vasemmistoliitto ovat kuntavaalien ehdokashankinnassa eniten jäljessä, jos verrataan edellisiin kuntavaaleihin 2017. Vihreät ja perussuomalaiset ovat jo lyöneet aiemmat ennätyksensä. Viime kuntavaalien suurin puolue kokoomus on vain vähän jäljessä vuoden 2017 luvuista tässä vaiheessa.

Ehdokaslistat oli alun alkaen jätettävä kuntien keskusvaalitoimikunnalle 9. maaliskuuta. SDP oli tähän mennessä saanut hankittua listoilleen 5 240 ehdokasta, kun vuoden 2017 vaaleissa niitä oli 6 132. Vasemmistoliiton listoille oli ilmoittautunut 2 800 ehdokasta (3 203 vuonna 2017).

SKP:n listoilla on koko maassa noin 70 ehdokasta, kun vuonna 2017 niitä oli 124. Kommunistien notkahdusta selittää se, että listoilta puuttuvat tällä kertaa yhteislistoilla olevat Helsingin ja Lahden ehdokkaat, joita oli viime kuntavaaleissa yhteensä noin 60.

”Jämsässä on yhtä vaille täysi lista. Siellä on toimittu tarmokkaasti, kun UPM päätti lopettaa Kaipolan paperitehtaan.”

Koska vaaleja siirrettiin kesäkuulle, kaikki puolueet saavat nyt ehdokashankintaan lisäaikaa. Uusi määräpäivä on 4. toukokuuta.

Kansan Uutiset kysyi Keski-Suomen vasemmistopuolueilta, kuinka vaalityö on sujunut ja mitä aiotaan tehdä, jotta kesäkuun 13. päivä pidettäviin kuntavaaleihin saataisiin mahdollisimman hyvät ja kattavat ehdokaslistat.

ILMOITUS

”Kummallista

aaltoliikettä”

SDP:n ehdokaslistalle kuntavaaleihin saatiin Keski-Suomessa maaliskuun määräpäivään mennessä 310 ehdokasta, kun luku vuoden 2017 vaaleissa oli 404. Ehdokashankinnan suurimmat haasteet liittyvät ihmisten huoleen ajankäytöstä sekä koronaan.

– Kunnallisen päätöksenteon vaatima työmäärä sekä se, kuinka tehdä vaalityötä verkon kautta, ovat saaneet monet epäröimään, kertoo piirin vaalivastaava Merja Närhi.

Populistinen vihapuhe ja poliittisen kulttuurin koveneminen luovat suoranaista pelkoa etenkin uusille tulokkaille ja nuorille naisille.

– Sanan säilä on heilunut välillä niin kovaa, että ihmisiä on pelottanut lähteä mukaan. On nuoria naisia, jotka ovat jo lupautuneet, mutta peruneet, kun tulee niin kauheaa kuraa ja törkeää viestintää.

Populismin nousu vaikeuttaa yleisemminkin vasemmiston agendaa.

– Kun yritämme vastata populistisiin heittoihin asiaperustein, niin se voi kuulostaa ihmisistä poliittiselta jargonilta. Myös ehdokkaiden suhteen meillä on tietyt kriteerit. Ihan kuka tahansa ei kelpaa.

Myös kannattajakunnan vanheneminen on näkynyt ehdokashankinnassa.

– Moni pitkään istunut valtuutettu on jäänyt pois.

Lisää ehdokkaita aiotaan hankkia somekampanjalla ja lehti-ilmoittelulla. Kunnalliset kampanjat aiotaan aloittaa vapun tienoilla.

– Siihen saakka on mahdollista hankkia uusia ehdokkaita.

Yleisesti SDP:n tärkeimpiä kuntavaaliteemoja Keski-Suomessa ovat yli 55-vuotiaiden työllistyminen sekä nuorten mielenterveysongelmien hoitaminen.

– Korvaavia työpaikkoja on luotava Jämsässä ja Säynätsalossa tehtaiden sulkemisten vuoksi työttömiksi jääneille.

– Nuorten mielenterveysongelmat ovat kasautuneet pandemian aikana ja hoitojonot ovat ihan järkyttäviä. Niihin on puututtava paikallisesti nyt ja nopeasti.

”Hitaahkoa ja

nahkeaa”

Vasemmistoliitto sai Keski-Suomessa kuntavaaliehdokaslistoilleen maaliskuun määräpäivään mennessä 160 ehdokasta, kun luku edellisissä kuntavaaleissa oli 195.

– Ehdokashankinta on sujunut hitaahkosti ja nahkeasti. Ei ole ollut niin helppoa kuin aiemmissa vaaleissa. Pienemmissä kunnissa on vaikeaa saada porukkaa tilalle, kun väki vanhenee ja nuoria ei ole, kertoo Keski-Suomen Vasemmiston puheenjohtaja Eila Tiainen.

Positiivisia poikkeuksiakin on.

– Jämsässä on yhtä vaille täysi lista. Siellä on toimittu tarmokkaasti, kun UPM päätti lopettaa Kaipolan paperitehtaan.

Kärkeväksi ja jopa uhkailevaksi muuttunut poliittinen keskustelukulttuuri on Tiaisen mielestä ”vastenmielinen ja koko yhteiskunnan kannalta hankala asia”.

– Muiden puolueiden fiksut ihmiset eivät halua lähteä mukaan tällaiseen.

Hän muistuttaa, että vasemmistoliitto kampanjoi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta.

– Yksi teema, jota haluamme pitää esillä, ovat hyvät palvelut ja kohtelu elämänkaaren molemmissa päissä.

Tärkein keino lisäehdokkaiden haalimiseen on ahkera henkilökohtainen soittelu.

– Se on ainakin Jyväskylässä hyväksi havaittu keino. Lisäksi julkaisemme ilmoituksia lehdissä ja radiossa sekä järjestämme virtuaalisia tapahtumia.

Tiainen on tyytyväinen vasemmistoliiton ehdokaslistan monipuolisuuteen.

– Paljon nuoria uusia tyyppejä, sekä naisia että miehiä, ja ikähaitari on kohtuullisen laaja. Työssäkäyviä 40–50-vuotiaita ihmisiä ja duunarinuorisoa voisi olla enemmänkin.

Hän luottaa äänestäjien kykyyn ”ajatella nenäänsä pidemmälle” ja uskoo vasemmiston mahdollisuuksiin menestyä vaaleissa.

– Vaaditaan älliä, yhteistyökykyä, hermoja ja empatiakykyä, että voidaan pitkäjänteisesti miettiä, mikä kuntalaisille on parhaaksi.

Kannattajakorttien

tarkastus hidastanut

Viime vaaleissa menettämäänsä yhtä Jyväskylän valtuustopaikkaa takaisin havitteleva SKP oli saanut maaliskuun määräpäivään mennessä kerättyä listalleen 12 ehdokasta, kun edellisissä vaaleissa tämä luku oli 22.

Ehdokashankintaa ovat hidastaneet puoluerekisteriin takaisin pääsemiseksi vaadittavien kannattajakorttien tarkastuksen hitaus, ihmisten huoli ajankäytöstä ja etenkin korona rajoituksineen.

– Se, kun ei ole voitu olla kadulla ja järjestää tapahtumia, vaikuttaa meidän näkyvyyteen tosi paljon. Potentiaaliset ihmiset jäävät helposti löytämättä. Webinaarit eivät yksinään riitä, kertoo SKP:n Jyväskylän piirijärjestön puheenjohtaja Riikka Kaikkonen.

Kommunisteilla on kansallisesti yleinen vaalislogan ”hävittäjämiljardit kuntapalveluihin”. Kaikkonen toivoo toimia kunnan työntekijöiden puolesta ja yksityistämistä vastaan.

– Kaupungin ja kuntien pitäisi vahvistaa työnantaja-asemaansa ja panostaa työntekijöiden hyvinvointiin muun muassa lisäämällä työntekijöitä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Tämä on myös työvoimapolitiikkaa.

Kaikkonen vakuuttaa, että SKP lähtee vaaleihin voittamaan ja kokee yhden valtuustopaikan takaisin saamisen tärkeäksi.

– Valtuustoon tarvitaan omantunnon ääni, joka sanoo rohkeasti, miten asiat ovat.