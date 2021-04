Antti Yrjönen

Riihimäellä vasemmisto aikoo kasvaa kuntavaaleissa. Uskoa sille antaa onnistunut ehdokashankinta.

Vasemmistoliitto on onnistunut Riihimäellä ehdokashankinnassa: Ehdokkaita on nyt 42, kun vuoden 2017 vaaleissa heitä oli 32. Lisääkin voi tulla, sillä ehdokashankinta on yhä käynnissä, koska kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle.

– Olemme saaneet mukaan aika paljon uutta porukkaa, ja kun saadaan uusia ihmisiä, he taas tuovat uusia, Veikko Väänänen sanoo. Hän on Riihimäen Seudun Vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Vasemmistoliitto on jo ennestään kohtuullisen iso tekijä Riihimäellä. Viime kuntavaaleissa sen kannatus oli 19,4 prosenttia, mikä takasi yhdeksän valtuutettua ja kolmanneksi suurimman ryhmän. Kun yksi vihreiden valtuutettu loikkasi vasemmistoliiton ryhmään, on vasemmistoliiton ryhmä nyt samankokoinen kuin kokoomuksen. SDP on valtuuston suurin ryhmä.

Kesäkuun vaaleissa on tarkoitus panna paremmaksi.

– Tavoitteemme oli 40 ehdokasta. Kun ylitimme sen, asetimme tavoitteeksi 50. Nyt on jo tulossa pari ehdokasta lisää, Väänänen kertoo.

Kanta-Hämeen piirin puheenjohtaja, Riihimäen kaupunginvaltuutettu Juha Hiltunen toteaa, että kun tavoitteet ovat korkealla, voidaan jotain saavuttaakin.

– Tavoite on olla uudessa valtuustossa Riihimäen suurin puolue. Viime kuntavaaleissa siihen riitti 11 paikkaa. Me saamme nyt 12 paikkaa, hän sanoo.

Rohkeasti kysymään

Kaupunginvaltuutettu Erja Hirviniemi painottaa laajan verkoston merkitystä ehdokashankinnassa.

– Lista on hyvin monipuolinen, mutta erityisesti hoitoalan ammattilaisia on paljon. Se varmaan johtuu siitä, että heitä on uskallettu pyytää ehdolle, hän sanoo.

Hirviniemi on sairaanhoitaja.

– Meillä työpaikan kahvipöydässä puhutaan usein politiikkaa.

Hirviniemen vinkki ehdokashankintaan on se, että kysyy rohkeasti.

– Kysyy tutulta ihmiseltä, että onko sinulla tämmöiset arvot, voisitko olla meidän kuntavaaliehdokas, kiinnostaako. Meillä on nyt useita sellaisia ehdokkaita, jotka ovat aiemminkin harkinneet ehdokkuutta, mutta eivät ole lopulta lähteneet ehdolle. Viimeinen niitti tuntuu monelle olevan perussuomalaisten kannatus. Ajatellaan, että nyt on lähdettävä mukaan vastustamaan sitä.

Puoli vuotta Riihimäellä asuneelta, loppilaissyntyiseltä Minna Lehtiseltä kysyttiin rohkeasti. Hän ei tuntenut ketään Riihimäen vasemmistosta, kun hän korjasi yhteystietojaan uudelle puolueosastolleen.

– Juha Hiltunen kysyi silloin, että kiinnostaisiko minua ehdokkuus, Lehtinen kertoo.

– Pohdin hänelle, että uskallanko, kun vihapuhetta ja semmoista on niin paljon. Hän puhui minut helposti ympäri, kun sanoi, että Riihimäellä on turvallista lähteä vasemmistossa ehdolle, koska kaupungissa on niin vasemmistomyönteinen ilmapiiri. Olen 15 vuotta miettinyt aktivoitumista ja nyt tuli otollinen tilanne.

Lehtinen on sosiaalipolitiikasta valmistunut valtiotieteen maisteri ja toimittaja.

– Sekä opinnot että työ ovat olleet näköalapaikka sille, kuinka paljon korjattavaa yhteiskunnassa yhä on, hän sanoo.

Pekosen suosio lisää suosiota

Kaupungin oma ministeri, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen vaikuttaa vasemmistoliiton suosioon ja ehdokashankintaan Riihimäellä.

– Totta kai se vaikuttaa. Aino-Kaisa on Riihimäellä erittäin suosittu, Veikko Väänänen sanoo.

Pekonen sai viime kuntavaaleissa Riihimäellä selkeästi eniten ääniä. Kakkosena oli Erja Hirviniemi, joka on Pekosen äiti. Muut tulivat kaukana takana. Perheestä vielä isä Rauli Hirviniemi on kaupunginvaltuutettu.

Myös Juha Hiltunen toteaa, että Pekosen asema vaikuttaa.

– Aino-Kaisa tuo omalla hyvällä työllään näkyvyyttä koko puolueelle etenkin Riksussa, kun kerran on riihimäkeläinen, hän sanoo.

– Mutta ei kannatus pohjaudu pelkästään häneen eikä edes koko Hirviniemen perheeseen, vaikka niin helposti halutaan asia nähdä. Toki he omilla henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan, näkyvyydellään ja työllään tuovat koko puolueen näkyvyyttä, mikä heijastuu esimerkiksi jäsenhankintaan ja nyt ehdokashankintaan.

Kiitos pitkäjänteisestä työstä

Hiltunen muistuttaa siitä, että ehdokasasettelun onnistuminen on ensisijaisesti kiitos siitä, että työtä on tehty pitkäjänteisesti.

– Etenkin tällä valtuustokaudella valtuustoryhmä on tehnyt niin hyvää ja näkyvää työtä, että se on helpottanut huomattavasti ehdokashankintaa.

Se tarkoittaa isoa pinoa aloitteita, joista moni on saanut kannatusta muissakin ryhmissä.

– Ne on hyvin menestyneitä aloitteita ja selkeästi vasemmistoliiton arvojen mukaisia, Hiltunen sanoo.

– Ne ovat sellaisia, jotka parantavat Riihimäellä juuri heikommassa asemassa olevien palveluita. Niistä on seurannut ihan konkreettista hyvää.

Myös Erja Hirviniemi painottaa tehdyn työn merkitystä.

– Lisäksi meillä on hyvät edustukset. Itse olen sote-lautakunnan puheenjohtaja ja tällaisissa paikoissa pystyy vaikuttamaan, vaikka joskus tulee uskon puute, kun tuntuu, että kaikki on hidasta ja tahmeaa, Hirviniemi sanoo.

– Sitten tulee onnistumisen hetkiä. Meillä on esimerkiksi onnistuttu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluita takaisin kunnan omaksi toiminnaksi.

Hyvä pössis

Hiltunen huomauttaa siitä, että vasemmistoliiton porukka on Riihimäellä tiivis, hyvä ja keskusteleva.

– Keskustelemme ja haemme kompromisseja omissa porukoissa. Se näkyy kaikessa, mitä teemme, hän sanoo.

– Meillä on positiivinen pössis koko ajan tässä duunissa.

Myös Väänänen korostaa hyvää henkeä.

– Puheenjohtajana olen pyrkinyt koko ajan sanomaan, että ihmisten pitää uskaltaa kertoa omat ajatuksensa ja olla avoimia. Lisäksi olen pyrkinyt tapaamaan nokatusten kaikki jäsenet, uudetkin.

Yhä laajemmalle

Riihimäen Seudun Vasemmistoliittoon kuuluvat riihimäkeläisten lisäksi hausjärveläiset ja loppilaiset. Hausjärven yhdistys liittyi riihimäkeläisiin vuosi sitten, Lopen yhdistys vuoden alussa.

– Yritämme vallata koko alueen, Väänänen sanoo.

Vielä menestys ei ole naapurikunnissa samalla tasolla kuin Riihimäellä.

– Kokemukset ovat olleet kuitenkin hyviä, ja näen, että jatkossa ne ovat vielä parempia, Väänänen toteaa.

– Totta kai tulee myös haasteita. Meidän täytyy aina muistaa se, että ollaksemme seudullinen yhdistys meidän täytyy näkyä myös muualla kuin Riihimäellä.

Hänen mukaansa Hausjärvellä on jo näkynyt aktivoitumista. Ennen yhdistymistä Hausjärven yhdistykseltä olivat aktiiviset toimijat loppumassa.

– Nyt sinnekin on esimerkiksi saatu ehdolle nuoria. Nuorin on 18-vuotias.