Lehtikuva/Dimitar Dilkoff

Lähinaapuri Venäjän kanssa on 1 300 km rajaa, mutta meille kerrotaan liian vähän. Nykyisin kyllä kerrotaan monta kertaa päivässä presidentti Vladimir Putinista ja hänen vastustajastaan Aleksei Navalnyista.

Suomalaisia toimittajia käy Venäjällä, ja on siellä liikemiehiäkin, mutta kukaan ei kerro tavallisista ihmisistä. Missä ihmiset käyvät töissä, minkälaista palkkaa he saavat, minkälaista koulutusta, missä asuvat, millaista on lasten hoito ja varsinkin vanhojen? Tavaroita on kaupoissa, ja ihmiset hymyilevät enemmän kuin Neuvostoliiton aikaan, mutta syrjäkylillä ainakin Karjalassa tiet ovat huonoja. Olisi myös kiva tietää, minkälainen verotus maassa vallitsee.

Mielenosoitukset ovat Putinia vastaan, mutta ovatko ne järjestelmää vastaan?

Uutistoimittajat, kertokaa meille Venäjästä ilman vihaa, ylimielisyyttä ja ennakkoluuloja.

Siiri Määttä

Kajaani