Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Jos te onnistutte kaatamaan hallituksen, meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että meillä on toimitusministeristö kuukausien ajan.”

Keskustan vanhempi valtiomies, valtiovarainministeri Matti Vanhanen oli aidosti tuohtunut oppositiolle 30. syyskuuta viime vuonna. Perussuomalaiset ja kokoomus tekivät korona-ajan ensimmäisen välikysymyksen, johon muukin oppositio yhtyi. Se koski hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa – samaa mistä parhaillaan väännetään hallituksen kesken Säätytalolla.

– Te yritätte keskellä tällaista vakavaa kriisiä kaataa hallituksen. Jos hallitus kaadetaan, niin pitää olettaa, että teillä on ainakin suunnitelma, millä kootaan hallitus parissa päivässä, Vanhanen sanoi omalla mittapuullaan tulisesti.

– Jos te onnistutte kaatamaan hallituksen, meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että meillä on toimitusministeristö kuukausien ajan, hän jatkoi.

Tänään Vanhasen sanat koskevat yhtä lailla hänen omaa puoluettaan.

Keskusta jarrutti kehysriihen ensimmäistä päivää ja on yksin ei-linjalla muita hallituspuolueita vastaan. Suoraa erouhkausta ei ole kuultu, mutta turve hiertää puolueen kansanedustajia niin paljon, ettei sitäkään voi sulkea pois.

ILMOITUS

Olisiko keskustalla kanttia kaataa hallitus vai onko meneillään suuri bluffi?

Jos keskusta kaataisi hallituksen, siitä seuraisi juuri se, että meillä olisi toimitusministeristö kuukausien ajan. Koronatilanne on parin viime viikon ajan helpottunut, mutta voi rajoitusten lieventyessä ampaista uuteen kasvuun. Onko keskusta valmis ottamaan riskin ja kantamaan vastuun, että meillä toimitusministeristö tekee siinä tapauksessa päätöksiä?

Uskooko keskusta koko ajan hupenevan kannatuksensa kääntyvän nousuun ja pelastavan kuntavaalit tällaisen vastuunpakoilun jälkeen?

Suomi ajelehtisi koko kesän ilman hallitusta



Sanna Marinin hallitukselle ei löydy tilkettä keskustan tilalle oppositiosta. Sen pitäisi yrittää kitkutella keskustan kuitenkin tukemana vähemmistöhallituksena tai sitten tuloksena olisivat uudet vaalit kesällä. Nykyisten kannatusmittausten perusteella hallitusneuvottelut olisivat erittäin vaikeat. Suomi ajelehtisi ainakin koko kesän ilman korona-, talous- ja työllisyyspäätöksiä. Sote kaatuisi jälleen kerran.

Hallituksen kaatuminen peruuttaisi myös eduskunnalle ensi viikolla annettavan lisäbudjetin. Siinä menisi myös hallituksen keskiviikkona sopima kulttuurin ja liikunnan 230 miljoonan euron tukipaketti. Tapahtuma-ala ehti juuri saada hieman valoa pakettiin sisältyvästä tapahtumatakuusta. Sitäkään ei tulisi.

Keskusta käy kamppailua olemassaolostaan. Sen on näytettävä äänestäjilleen, että puolue saa asioita hallituksessa aikaan. Se johtaa turvetaisteluihin, joita ei voi järjellä selittää, mutta ymmärtää voi. Politiikka on enemmän tunteen kuin järjen asia.

Siksi on mahdollista, että mopo karkaa käsistä ja puolue todella jättää hallituksen jostain mitättömästä syystä. Keskustan puoluevaltuusto on sopivasti koolla sääntömääräisessä kokouksessaan juuri ensi viikonloppuna. Keskustan uhittelu on viestiä myös sille.

– Jos hallitus kaadetaan, niin pitää olettaa, että teillä on ainakin suunnitelma, millä kootaan hallitus parissa päivässä, Vanhanen siis sanoi oppositiolle.

Onko keskustalla sellaista suunnitelmaa kaiken varalta?