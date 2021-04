Lehtikuva/Mikko Stig

”Ymmärrän, että tässä ahdingossa turvepuheet kuulostavat todella pahoilta”, vasemmistoliiton ryhmyri kommentoi kulttuuriministeri Annika Saarikkoa.

Hallitukselta odotetaan tänään aamupäivällä alkavassa kehysriihessä ratkaisuja monen muun asian lisäksi kulttuurialan ahdinkoon. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi aamulla lähtevänsä siitä, että kehysriihessä sovitaan raamit kulttuuri- ja tapahtuma-alan taloudelliselle lisätuelle.

Pääministeri Sanna Marin sanoi toivovansa, että asiasta voidaan kertoa lisää jo tänään.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki listasi Facebookissa asioita, jotka pitäisi pystyä nykyistä paremmin ratkaisemaan.

Ne ovat:

Freelancereille myönnettävien tukisummien tulee olla nykyistä suurempia.

Näiden tukien piiriin on päästävä nykyistä suurempi osa itse taiteilijoista mutta myös taiteen tukitoimien harjoittajista.

ILMOITUS

Tärkeää ei ole malli, jolla rahaa jaetaan, vaan se että nämä tavoitteet toteutuvat ja että rahat saadaan nopeasti tilille.

Tapahtumatakuu tarvitaan voimaan mahdollisimman pian ja sen on korvattava kustannuksia, joita tapahtuman järjestäjille syntyy, jos tapahtuma perutaan.

Tapahtumatakuun on oltava mahdollisimman kattava ja sen piiriin on saatava mahdollisimman suuri osa kulttuurin ja urheilun tapahtumista.

Tapahtumia jotka eivät mahdu takuun piiriin on tuettava muilla järjestelyillä.

Tämän lisäksi myös erilaisia taidelaitoksia on tuettava kattavasti ja niiden toimintaedellytyksistä huolehdittava.

Arhinmäen mukaan tukijärjestelmä tunnistaa edelleen kovin huonosti monimuotoisen työelämän. Tästä vasemmistoliitto on puhunut vuosia, kun puolue on nostanut perustuloa yhtenä ratkaisuna.

Maaliskuun viimeisenä päivänä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esitti joukon toimenpiteitä kulttuurialan ahdingon helpottamiseksi.

Tukia jaettu 250 miljoonaa



Kulttuuri- ja tapahtuma-alaa on pyritty tähän mennessä tukemaan 250 miljoonalla eurolla, joita on jaettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Osaa tekijöistä on helpottanut se, että yrittäjät ovat päässeet koronakriisin aikana työttömyysturvan piiriin.

Arhinmäen mukaan kulttuuri- ja tapahtuma-alalle suunnatut tuet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ja ne ovat kohdanneet moninaisen alan kovin vaihtelevasti. On ollut paljon väliinputoajia.

Arhinmäki kirjoittaa olleensa viimeksi kuluneen viikon aikana lähes kaikista keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kannanotoista eri mieltä, ”en vähiten turvepuheista”.

”Minulla ei siis varsinaisesti ole mitään syytä puolustaa Saarikko tai keskustaa. Ihmiset ovat kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla syystäkin täysin turhautuneita, jopa raivoissaan. Ymmärrän, että tässä ahdingossa turvepuheet kuulostavat todella pahoilta, niin minustakin.”

Puheenjohtaja ottaa kantaa muihinkin asioihin



Arhinmäki kuitenkin muistuttaa, että kulttuuriministeri Saarikko on myös puoleensa puheenjohtaja. Hänen pitää ottaa kantaa myös muihin asioihin kuin omaan ministerisalkuunsa.

”Kulttuurin näkökulmasta on hyvä asia, jos kulttuuriministeri on keskeisessä asemassa hallituksessa. Näin alan asiat ovat aina mukana kaikissa neuvotteluissa.”

Saarikko kertoi aamulla hallituksen tiedotustilaisuudessa, että enintään 50 hengen sisä- ja ulkotilaisuuksia pyritään avaamaan mahdollisimman pian perustason alueilla. Tapahtuma-alaa pyritään avaamaan vielä tätä laajemmin toukokuun aikana.