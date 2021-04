Jussi Joentausta

Stora Enson päätös sulkea paperitehdas Kemissä vie työpaikan yli 600:lta ihmiseltä. Yhtiö ilmoitti sulkemisesta tiistaina.

Tuttu tunne. Vasemmistoliiton lappilaiselle kansanedustajalle Markus Mustajärvelle Stora Enson päätös sulkea Veitsiluodon tehdas Kemissä toi mieleen Kemijärven sellutehtaan sulkemisen vuonna 2008.

– Nyt olisi tärkeätä, että pystytään konkreettisiin toimiin, jotta metsäteollisuuden ja metsätalouden merkitykseen uskottaisiin Lapissa tulevaisuudessakin, Mustajärvi sanoo KU:lle.

Mustajärvi tiivistää, että Kemissä on koettu iso positiivinen uutinen ja nyt valtava isku lyhyessä ajassa. Ensin Metsä Fibre ilmoitti rakentavansa Kemiin uuden sellutehtaan, nyt Stora Enso ilmoitti sulkevansa vuonna 1922 perustetun tehtaan.

”Miten tässä käy, kun investointitahti ei ole ollut kauhean kummoinen”

– Jotkut ovat vetäneet yhteen, että uuden sellutehtaan rakentaminen olisi vaikuttanut Stora Enson ratkaisuun. Se on liian yksioikoinen johtopäätös, Mustajärvi toteaa.

Mustajärvi sanoo kuulleensa jo pitempään Stora Enson Veitsiluodon työntekijöiltä, että tehtaassa ei ole tehty kauhean paljon korvausinvestointeja. Tämä on hänen mukaansa saanut työntekijät pohtimaan yksikön kohtaloa.

– Aika monet ovat kommentoineet, miten tässä käy, kun investointitahti ei ole ollut kauhean kummoinen.

Vastaus sille tuli tiistaina, minkä seurauksena työpaikka on lähdössä yli 600:lta ihmiseltä.

– Niin ei varmaan tule käymään, että Stora Ensolta työttömäksi jäävä porukka siirtyisi uudelle tehtaalle. Käsitykseni mukaan Stora Enson työntekijät ovat iäkkäämpää ikäluokkaa. Siirtyminen yksiköstä ja yhtiöstä toiseen ei tapahdu niin yksioikoisesti.

Valtiolta tukitoimia

Mustajärvi peräänkuuluttaa Kemiin valtiovallalta tukea, jota pääministeriä myöten on jo luvattu. Työnsä menettävät eivät saa jäädä tyhjän päälle, Mustajärvi vaatii.

Hallitus kokoontuu huomenna puoliväliriiheen, jossa Veitsiluodon tehdas nousee varmasti esiin. Mustajärvi huomauttaa, että kemiläiset ovat jo aiemmin pyytäneet alueelle tukea.

– Kemin kaupunki ja seutukunnan toimijat ovat viestittäneet siitä, että uuden sellutehtaan rakentaminen on tavattoman myönteinen asia. Siinä on kuitenkin kääntöpuoli, että se edellyttää Kemin kaupungilta, joka ui aika syvässä velkalastissa, uusia investointeja.

– Näiden investointien tukemiseen olisi tärkeä saada budjettiriihessä hyvin selkeä ja konkreettinen päätös siitä, että valtiovalta tulee kuntasektoria vastaan näissä asioissa.

Mustajärvi haluaa kaikesta karmeudesta huolimatta uskoa metsäteollisuuden tulevaisuuteen Lapissa. Hänellä itsellään on metsäalan koulutus ja on myös jonkun aikaa työskennellyt alalla.

– Tämä on valtavan kova isku työttömäksi jääville ja heidän perheilleen. Jaksan silti uskoa siihen, että metsäteollisuus kykenee kehittämään pitemmälle jalostettuja tuotteita korvaamaan muovia.

– Kun ensin on tuotantoa, sitten on tutkimusta ja tuotekehitystä. Kun on tutkimus- ja tuotekehitystä, silloin pärjätään kansainvälisessä kilpailussa.

Poliitikot voivat ensimmäiseksi huolehtia siitä, että budjettiriihessä Kemille ja Meri-Lapin seutukunnalle osoitetaan riittävä tuki, kuuluu Mustajärven viesti.

– Jotta he voivat vastata tämän uuden mahdollisuuden huutoon, mutta samaan aikaan huolehtia ihmisistä, jotka uhkaavat jäädä tyhjän päälle.