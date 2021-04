Lehtikuva/Roni Rekomaa

Millariikka Rytkönen ennakoi ennätysvaikeaa kesää. Käynnissä on hoitajakato, johon tehoaa vain parempi palkka.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on pettynyt puoliväliriiheen valmistautuvaan hallitukseen. Hänen mukaansa hallitusohjelma ilahdutti kesäkuussa 2019, mutta nyt se on jäänyt unholaan. Hoitajia on kyykytetty mennen tullen.

Hallitusohjelmassa Suomi haluttiin nostaa tasa-arvon kärkimaaksi. Miesten ja naisten keskimääräinen palkkaero tunnustettiin ja sen kaventamiseksi luvattiin toimenpiteitä. Palkkatasa-arvoa luvattiin edistää kunnianhimoisemmin ja konkreettisemmin.

Tasa-arvo esiintyy sanana hallitusohjelmassa yli 70 kertaa.

– Hallituskauden puolivälissä pettymys on suuri. Koronapandemia on toki hallinnut ja määritellyt päätöksentekoa, mutta se ei selitä näin suurta ristiriitaa suhteessa hallitusohjelman tavoitteisiin tai sitä, että suurinta naisvaltaista alaa, sote-alaa ja hoitajia on suoraan sanoen potkittu päähän viime vuoden maaliskuusta lähtien hallituksen taholta, Rytkönen lataa.

Hän kertaa pettymyksen aiheita: suojainpula ja työturvallisuusriski, valmiuslaki ja perusoikeuksien rajoittaminen, koronakorvauksen maksamatta jättäminen ja tänä keväänä uudelleen työturvallisuuden vaarantaminen, nyt rokotusjärjestyksessä.

Hoitajakato koettelee



Vaikka Suomi on selvinnyt koronasta kansainvälisesti vertaillen tähän mennessä hyvin, hinta sote-alalle tulee olemaan kova ja pitkävaikutteinen, Rytkönen väittää. Korona on eskaloinut pulaa hoitohenkilöstöstä. Hoitovelan purku tulee vaatimaan tekijänsä. Silti valtiovallan suunnasta ole osoitettu hoitajille ainuttakaan myönteistä signaalia.

– Johdonmukaisella hoitajien kyykyttämisellä on johdonmukaiset seuraukset. Hakijamäärät alan oppilaitoksiin ovat laskussa. Sekä kokeneet että nuoremmat hoitajat vaihtavat alaa kiihtyvällä tahdilla. Leikkaussaleja ja osastoja suljetaan. Jopa kokonaisia hoivakoteja suljetaan. Syynä hoitajapula tai oikeastaan hoitajakato, Rytkönen kuvaa.

Kevyt korjausliike ei auta



Kesästä on Rytkösen mukaan tulossa ennätysvaikea. Jo nyt kuuluu alan työpaikoilta, että vakituisiinkaan toimiin ei ole hakijoita. Sijaisia on mahdoton saada.

Tehy on myös toistanut tilastoja globaalista hoitajapulasta tai meillä eläkkeelle jäävien sairaanhoitajien ja lähihoitajien määristä yhä uudelleen, mutta Rytkösen mukaan kuuroille korville.

Hänen viestinsä on selkeä.

– Pelastakaa sote-ala, pelastakaa hoitajat. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Hänen mukaansa kevyt korjausliike ei auta. Alan palkkatasoa on nostettava. Koronakorvaus on maksettava.

– Työolojen parantaminenkin alkaa nyt olla kiinni siitä, että työpaikalla on ylipäänsä riittävästi kollegoja, jotta työ ei ole pelkkää selviytymiskamppailua vuorosta toiseen. Vaikuttavin keino tyrehdyttää hoitajien kato alalta on parempi palkka. Muu on itsepetosta.