Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Noin 18 000 lasta on huostaanotettuna kodin ulkopuolella. Kukaan ei kuitenkaan ole tutkinut, mikä on näiden lasten perheiden tilanne nyt. Monen tilanne on muuttunut huostaanoton jälkeen.

Miksi vanhempia rankaistaan näin? Perheet pitää yhdistää, jos tilanne perheessä muuttuu lapselle suotuisaksi. Vanhemmat ikävöivät lapsiaan ja lapset vanhempiaan.

Miksi näitä lapsia ei haluta palauttaa koteihinsa, vaikka jo lastensuojelulaki vaatii perheiden jälleenyhdistämistä? Asiasta on tiedotettu eduskuntaan Krista Kiurulle, ja eduskuntamme on tietoinen vallitsevasta tilanteestamme maassamme. Lastensuojelun nykytilasta on tehtävä selvitys.

Birgitta Wulf

Kerava