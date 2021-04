IPS/Isaiah Esipisu

Pienet maatalouslainat ovat viimeisen kolmen vuoden aikana yli kaksinkertaistaneet tuhansien tansanialaisten pienviljelijöiden ruuan tuotannon. Lainojen erikoisuus on se, että ne myönnetään useammassa erässä tuotannon eri vaiheisiin.

Iringan maakunnassa, Tansanian keskiosissa asuva Peter Lulandala on yksi lainaa saaneista viljelijöistä.

– Aiemmin pystyimme kyllä lainaamaan rahaa, mutta laina annettiin yhdessä erässä, enimmäkseen istutuskauden aikana. Useimmille meistä oli äärimmäisen vaikeaa säästää osa rahasta myöhempiä vaiheita varten, Lulandala kertoo.

– Pikkukylän pienviljelijällä on monia kiireellisiä rahareikiä. On esimerkiksi erittäin vaikea nähdä lastensa menevän nukkumaan nälkäisinä, vaikka tyynyn alla on käteistä tai pankkitilillä rahaa, Lulandala selittää, miksi yhteisöpankin myöntämä laina oli ongelmallinen.

Vain tarpeen mukaan

Kolme vuotta sitten hänen kylässään esiteltiin uusi rahan lainaamisen malli. Laina annetaan kolmessa erässä. Takaisinmaksu koittaa sadonkorjuun jälkeen.

– Suoritamme maksun kolmessa erässä, jotta viljelijä saa kasvatuskauden eri vaiheissa käyttöönsä vain sen verran kuin kulloinkin tarvitsee, lainoja myöntävän säästö- ja luotto-osuuskunta SACCOSin paikallisjohtaja Khassim Masengo sanoo.

Peter Lulandalalle tällainen malli sopii hyvin.

– Kun rahat pysyvät pankissa ja odottavat varsinaista käyttötarkoitustaan, etsin aina vaihtoehtoisen tavan ruokkia lapseni, hän vakuuttaa.

– Sadonkorjuun jälkeen kannustamme heitä säilömään tuotteensa tietyissä varastoissa. Varastokuittien perusteella voimme antaa heille henkilökohtaisia lainoja, joiden turvin he voivat odotella hintojen nousua, Masengo selittää.

SACCOS myöntää lainojaan läheisessä yhteistyössä kylissä asuvien asiakkaidensa kanssa.

– Jotta voi saada maatalouslainan meiltä, kylänvanhimman täytyy varmistaa, että lainanhakija todella asuu kylässä. Me haluamme työskennellä kyläläisten hyvin tuntemien viljelijöiden kanssa. Voimme käyttää heitä myös yhteyshenkilöinä kylään, Masengo kertoo.

Lainojen koot vaihtelevat 200 000 Tansanian shillingistä (n. 72 euroa) 15 miljoonaan (n. 5 420 euroa).

