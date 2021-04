Teknologiateollisuuden ja Metsäteollisuuden seikkailusta työmarkkinoilla on vaarana aiheutua kohtuullisen iso hässäkkä tulevana syksynä, mikäli yleissitovista valtakunnallisia työehtosopimuksia, ei saada sovittua.

Vielä ei kuitenkaan olla rähinöissä, vaan nyt on työmarkkinajärjestöillä mahdollisuus sopia asiat ja palata tammikuun kihlauksen tielle.

Ilman valtakunnallisia yleissitovia työehtosopimuksia monen työntekijän työehdot heikkenevät. Työehtosopimuksista tulevia kokonaisansion eriä ovat, mm. lomaraha, äitiys-, ja isyysvapaan palkka, sairaan lapsen hoidonaikainen palkka, pitkittyneen sairausloman aikainen palkka, päivärahat ja kilometrikorvaukset. Luottamushenkilöiden tuki työntekijöille riitatilanteissa on lisäksi niitä asioita, joihin tarvitaan työehtosopimusta. Työehtosopimus ei myöskään estä korottamasta tai maksamasta enemmän palkkaa kuin sopimukset sanovat, sillä työehtosopimus on perälauta ja vakuutus oikeudenmukaisista työehdoista.

Teollisuudessa yli puolet työntekijöistä on paikallisten sopimusten piirissä ja sopimista on tehty jo vuosikymmeniä. Esimerkkinä sopimisesta ovat erilaiset urakka-, suoritus- tai palkkiopalkkamallit. Monet luottamusmiehet ovat kertoneet, että enemmänkin sovittaisiin, jos työnantaja haluaisi sopia. On myös tullut vastaan tilanteita, joissa työnantaja on ehdottanut paikallista sopimusta, joka olisi huonontanut työntekijän työehtoja. Tällaisiin ei ole henkilöstö sitten suostunut ja työnantaja on ”nielaissut” sitruunan, ”kun henkilöstön kanssa ei pysty sopimaan”.

Kukapa esimerkiksi vapaaehtoisesti luopuisi voittoa tuottavassa yrityksessä lomarahoistaan, mikä vastaa täysiaikaisessa työssä karkeasti kahden viikon palkkaa?

Ilman työehtosopimuksen takaamaa suojaa työehdoista työntekijöille ja luottamushenkilöille on suuri vaara, että asiat luisuvat uhkailuun, saneluun ja paikalliseen pakottamiseen.

Työntekijä! Liity liittoon ja järjestäydy! Vain järjestäytymällä voidaan taistella mielivaltaista sopimista vastaan. Duunari, valitse vaaleissa sellaisia ehdokkaita, jotka puolustavat sinunkin työehtojasi, sillä duunari viettää yli 200 päivää vuodessa työmaalla. Vaikuta siihen, millä ehdoilla myyt ihmisen arvokkaimman asian eli elämänaikaasi ja terveyttäsi työnantajalle!

Kirjoittaja on pääluottamusmies ja vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja.