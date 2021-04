Sitran vasta julkaistu Tulevaisuusbarometri 2021 kertoi, että suomalaisille tärkeitä ovat hyvinvointivaltio, työllisyys ja ilmasto. Puolueiden kannattajien välillä oli kuitenkin merkittäviä eroja. Kun kysyttiin asioita, joiden haluaisi nähdä toteutuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana, väite ”työpaikkoja syntyy lisää ja kaikille löytyy töitä” oli vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajille huomattavasti vähemmän tärkeä kuin muille. Sen sijaan näillä puolueilla korostui ”talousjärjestelmää uudistetaan ympäristön kannalta kestäväksi”.

Voi olla, että ilmastomarssi vetää enemmän väkeä kuin vappumarssi, eikä vappunakaan moni marssija miellä itseään ensi sijassa työn orjaksi sorron yössä. Monelle työ ei enää ole sellainen itseisarvo, että millaista tahansa työtä millaisin tahansa ehdoin oltaisiin valmiita ottamaan vastaan.

Oravanpyörästä hyppäämisen ja elämän hidastamisen tarinoita ei tarvitse erikseen etsiä, niitä on media täynnä. Hyvinvointivaltio mahdollistaa valinnan. Kaikki eivät kuitenkaan tähän pysty, vaan elääkseen on tehtävä töitä, joita saa ja millä hinnalla tarjotaan. Työpaikkoja tarvitaan siis jatkossakin mahdollisimman monille. Eikä tietenkään millaisia työpaikkoja tahansa.

Työelämän kehittämisen ydin on työntekijöiden yhteisessä järjestäytymisessä ammattiliittoihin ja vahva sopimisen kulttuuri. Kun sopiminen menee rikki, niin kuin nyt näyttää työnantajien toimesta käyvän, siitä ei seuraa hyvää. Työnantaja haluaa sanella palkoista ja työehdoista työpaikoilla mielensä mukaan. Heikkenevä järjestäytyminen ja prekarisoituva työmarkkina tekee kunnollisen työn vaatimisesta entistä vaikeampaa.

Mitä huonommat työehdot, mitä surkeampi työelämä, ja sitä vaikeampaa on puolustaa myös muita tärkeitä asioita yhteiskunnassa. Siellä, missä on paljon köyhyyttä, on yleensä myös enemmän ympäristöongelmia. Siellä, missä poljetaan työntekijöiden oikeuksia, eivät hyvinvointivaltionkaan turvaverkot juuri pitele.

ILMOITUS

Ympäristön kannalta kestävä talousjärjestelmä edellyttää, että myös työn tekeminen kiinnostaa tulevaisuudessakin mahdollisimman monia. Työelämän kehittäminen on hyvä aloittaa liittoon liittymisellä.

Kirjoittaja on SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja ja järjestöjohtaja.