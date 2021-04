Lehtikuva/Uniper

Mai Kivelä vaatii Fortumilta toimia.

Fortumin tytäryhtiö Uniper aikoo haastaa Hollannin valtion oikeuteen maan kivihiilikiellon takia.

– Suoraan sanottuna, aivan järkyttävän häpeällistä toimintaa, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kommentoi uutista tuoreeltaan facebookissa.

Hollannin suunnitelma on sulkea hiilivoimalat vuoteen 2030 mennessä. Aiemmin saksalainen RWE on kertonut, että se hakee korvauksia päätöksen vuoksi. Myös Uniper on saksalainen, mutta suomalainen valtionyhtiö Fortum omistaa siitä 75 prosenttia.

”Toki kyse on aivan normaalista kapitalismin logiikasta”.

– Hallitukselta pitää nyt perätä vastuuta. Fortumin toiminta on täysin hallituksen ilmastotavoitteet sisältävän omistajaohjauslinjauksen periaatteiden vastaista, Kivelä arvioi.

– Tällainen toiminta voi pahimmillaan heikentää muiden maiden halua toteuttaa kipeästi tarvittavia ilmastopäätöksiä, ja on siten pahimmillaan ilmastokriisiä kiihdyttävää.

Ei voi hyväksyä

Uniperin hiilivoimalan käyttöaika jää kiellon vuoksi aiottua lyhyemmäksi. Uniper hakee tuomioistuimelta ratkaisua Hollannin valtion mahdollisesta korvausvelvollisuudesta.

Kivelä painottaa sitä, että Fortumin toimintaa ei voi mitenkään hyväksyä. Hän vaatii Fortumia luopumaan korvausvaateista.

– Firma haluaa korvauksia siitä, että Hollanti toimii ilmastokriisin edessä, Kivelä toteaa ja muistuttaa siitä, että myös Suomella on kivihiilikielto.

Useita kirjallisia kysymyksiä

Kivelä on tehnyt asiasta useita kirjallisia kysymyksiä hallitukselle, viimeksi viime viikolla EU:n ECT-sopimuksesta, joka antaa energiayhtiöille laajat oikeudet vaatia valtioilta korvauksia ilmastopoliittisesta sääntelystä kuten fossiilienergian alasajosta.

– Historia ei tule katsomaan hyvällä suuryrityksiä ja niiden johtajia, jotka toiminnallaan valitsevat vaikeuttaa ilmastokriisin hillintää voitontavoittelun vuoksi, KIvelä sanoo.

– Toki kyse on samalla aivan normaalista kapitalismin logiikasta, joten tämän ei pitäisi myöskään olla mikään yllätys. Tämä on vain jälkeen esimerkki siitä kuinka ilmastopolitiikkaa ei voi erottaa talousjärjestelmästä.