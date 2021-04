Lehtikuva/Jussi Nukari

Pääministeripuolue SDP menetti kannatustaan.

Helsingin Sanomien huhtikuun kannatusmittauksessa===https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007922196.html oppositiossa oleva Perussuomalaiset pitää kannatuksensa verrattuna maaliskuuhun ja on omalla kymmenluvullaan 21,6 prosentin kannatuksellaan. Toisena olevan pääministeripuolue SDP:n kannatus sen sijaan on pudonnut maaliskuun mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,7 prosenttia.

Perussuomalaiset on neljättä kertaa peräkkäin HS-gallupin suosituin puolue. Kannatuksen nousu oli tällä kertaa kuitenkin vain 0,1 prosenttiyksikköä. Se on nyt jopa 13 prosenttiyksikköä suurempi kuin neljän vuoden takaisissa kuntavaaleissa.

Kolmantena oli kokoomus: 16,2 prosenttia.

Vasemmistolle nousua

SDP:n kannatus on alimmillaan sitten viime vuoden maaliskuun. Muutos kuitenkin mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin, joka on noin 2,1 prosenttiyksikköä.

Muista hallituspuolueista vasemmistoliitto nosti kannatustaan puoli prosenttiyksikköä ja Vihreät 0,2 prosenttiyksikköä. RKP:n kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 4,3 prosenttia. Keskustalle lasku oli 0,4 prosenttiyksikköä. Kannatus on 11,4 prosenttia. Viime kuntavaaleissa sen kannatus oli 17,5 prosenttia.

ILMOITUS

HS–gallupissa kysytään eduskuntavaalikannatusta, mutta sen uskotaan kuvaavan myös kuntavaalikannatusta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS. Vastaajia oli 2 462.