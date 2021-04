Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Lista maista jotka pelaavat niin naisten kuin miestenkin jalkapallon ja futsalin EM-kisoissa on lyhyt.

Suomalaisessa jalkapalloilussa eletään tällä hetkellä ennennäkemättömiä menestyshetkiä. Huuhkajien historiallisen kisapaikan lisäksi myös naisten maajoukkue varmisti helmikuussa paikkansa vuoden 2022 EM-kisoihin, jotka pidetään Englannissa. Tripla täydentyi tiistai-iltana, kun sisarlaji futsalin A-maajoukkue voitti ratkaisevassa karsintaottelussaan Belgian maalein 3–2 ja eteni ensi vuonna Hollannissa pelattavaan lopputurnaukseen.

Suomen EM-karsintalohkosta ykkösenä kisoihin eteni Italia, joka oli jo varmistanut paikkansa ennen viimeisen päivän otteluita. Kahdeksasta karsintalohkosta lopputurnaukseen eteni ykkösten ohella kuusi parasta kakkosta. Tähän saavutukseen Suomi tarvitsi voiton viimeisestä ottelustaan ja se napattiin dramaattisten vaiheiden päätteeksi.

Karsintojen eräs kulminaatiopisteistä nähtiin jo edellisellä kierroksella, kun Suomi kairasi elintärkeän 2–1-vierasvoiton Makedoniasta. Ottelu oli tasatilanteessa viimeiselle minuutille saakka ja Suomi haki vimmatusti voittomaalia ottamalla kentälle lajislangissa myös reikäpaidaksi kutsutun lentävän maalivahdin. Lopulta pallo saatiin verkkoon komean kuvion päätteeksi vain 21 sekuntia ennen ottelun päättymistä Juhana Jyrkiäisen toimesta.

Futsalin arvokisapaikka oli jo lähellä viime joulukuussa, kun Suomi kohtasi MM-karsintojen jatkokierroksella Serbian. Tuolloin Balkanin pallotaiturit veivät vielä pidemmän korren, mutta päävalmentaja Mićo Martićin johdolla pitkäjänteisesti pelaamistaan kehittäneen Suomen aika koitti nyt.

Martić jakoi ratkaisuottelun jälkeen vuolaasti kiitosta kotimaisille futsalseuroille, Palloliitolle sekä pelaajille ja taustoille. Hetki oli upea erityisesti vuosikausia pyyteetöntä työtä futsalin kehittymisen eteen tehneille laji-ihmisille. Myös voittomaaliksi jäänyt ja kisapaikan ratkaissut 3–1 -osuma meni oikealle miehelle. Yli 130 maaottelua ja niissä 93 maalia laukonut Panu Autio on todellinen suomifutsalin pioneeri. Ensi vuoden EM-kisat ovat kruunu upealle uralle.

ILMOITUS

Päävalmentajan oma rooli menestyksen taustalla oli myös valtaisa. Martić loi maajoukkueelle selkeän ja tiiviin peli-identiteetin, jonka avulla ryhmä pystyi riisumaan aseista teknisesti taitavammat vastustajansa.

Lista maista, joiden maajoukkue pelaa niin naisten ja miesten jalkapallon kuin futsalinkin EM-kisoissa on lyhyt. Suomen ohella tähän armoitettuun joukkoon ovat tätä kirjoitettaessa edenneet vain Espanja, Hollanti, Venäjä ja Italia. Tšekillä ja Ukrainalla on vielä mahdollisuudet liittyä palloilukuninkaallisten joukkoon futsalin jatkokarsinnoissa. Tämän faktan edessä on syytä hieraista silmiään kerran, jos toisenkin.

Suomea on aiemmin pidetty ohuen joukkuelajikulttuurin maana. Kansainvälistä menestystä on niitetty takavuosina lähinnä yksilölajeissa. Suunnanmuutos nähtiin jääkiekossa ja salibandyssä 90-luvulta alkaen ja nyt myös jaloilla pelattavissa joukkuepeleissä on saavutettu ennennäkemätöntä menestystä.

Kisajoukkueita yhdistää yhteistyön kulttuuri. Mikään menestysryhmistä ei ole pelaajien absoluuttista tasoa mitaten kärjessä. Pallopeleissä joukkue voi kuitenkin olla hyvin organisoituna enemmän kuin osiensa summa. Tämä antaa mahdollisuuksia saavuttaa tuloksia karsintojen ohella myös lopputurnauksissa. Yhteistyön jalkapallo on tulevaisuudessa se viisasten kivi, jonka varaan kotimaisen futiksen kehittämistä on hyvä rakentaa.

