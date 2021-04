Jussi Toivanen / Valtioneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeri vie ensi viikon kehysriiheen esityksen työttömyysturvan suojaosan pysyvästä korottamisesta 500 euroon.

Hallitukselta odotetaan uusia työllisyyspäätöksiä ensi viikon kehysriihessä. Oppositiosta ja elinkeinoelämästä vaaditaan puuttumista myös työttömyysturvaan sen kestoa lyhentäen tai porrastaen.

Keskusta esitteli omia reunaehtojaan hallituksessa jatkamiselle maaliskuun alussa. Yksi niistä oli työttömyysturvan uudistaminen ”työttömyysjaksoja lyhentävästi”.

Hallituksessa työttömyysturvasta vastaava sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vahvistaa Kansan Uutisille, että hän ei tule viemään eteenpäin työttömyysturvan heikennyksiä, jos sellaisia esitetään.

– Minä en näe, että ihmisten sosiaaliturvan leikkaaminen tällaisessa tilanteessa toisi lisää työpaikkoja ja nostaisi työllisyysastetta. Uudet työpaikat eivät synny sillä tavalla, vaan keinot pitää löytää muualta.

Pekosen kannan tukena on noin kuukausi sitten valmistunut työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raportti. Laajapohjainen työryhmä arvioi työttömyysturvan uudistamista siten, että työssäolon pituus vaikuttaisi turvan kestoon ja eri malleja enimmäiskeston porrastukseksi. Esitystä työttömyyspäivärahan enimmäisajan porrastamisesta se ei tehnyt, koska riittävää yhteistä näkemystä ei löytynyt.

Pekosen mukaan työllisyydessä pitää ottaa huomioon myös niitä seikkoja, jotka syrjäyttävät työllisiä työelämästä. Niihin ministeriö vastaa muun muassa työn ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmalla, jolle kehysriihessä haetaan rahoitusta. Tavoite on, että ihmiset ylipäätään jaksavat työelämässä nykyistä paremmin ja vähentää ennenaikaista eläköitymistä mielenterveysongelmien takia.

– Vaikka nämä eivät ole nopeita toimia, niin niitä pitää tehdä. Ne ovat inhimillisesti järkeviä ja erittäin tärkeitä myös työllisyyden ja työn tuottavuuden kannalta, sanoo Pekonen.

Kannustavuutta työllisyyden hoitoon



Työllisyyden parantamiseksi Pekonen vie kehysneuvotteluihin työttömyysturvan suojaosan korotuksen pysyvästi 500 euroon.

– Kun nyt on tehty poikkeuksia koronakriisin aikana, niin suojaosan korottamisella on ollut hyviä vaikutuksia ja se on saanut positiivista palautetta. Näen, että myös kannustavuus työllisyyden hoidossa on tärkeää.

Pekonen muistuttaa, ettei kukaan tiennyt koronakriisistä, kun hallitusohjelmaa kirjoitettiin ja hallituskauden tavoitteita asetettiin.

– Nyt ei ole leikkauslistojen eikä sopeutusten aika vaan enemmän elvytyksen aika, kun on jouduttu kohtaamaan tällainen kriisi, hän toistaa vasemmistoliiton kannan.

Keskustan uhkaus yllätti



Tunnelmaa kehysriihen alla kiristää keskustan uhkaus jättää hallitus, jos neuvotteluiden tulokset eivät tyydytä.

Se yllätti Pekosen.

– Itse ajattelen, että tällaiset keskustelut pitäisi käydä hallituksen sisällä eikä julkisuudessa. Se luo ylimääräistä painetta kehysneuvotteluille.

– Kaikilla hallituspuolueilla on kovat odotukset ja tärkeitä asioita, joita painotetaan. Uskon, että me löydämme hallituksessa yhteisen sävelen.

Hallituksen sisällä Pekonen ei ole tunnistanut mitään, mikä olisi ennakoinut erouhkausta.

– Tämä hallitus on kokoontunut äärimmäisen usein neuvotteluihin. Pääministeri Sanna Marinin tapa toimia on sellainen, että hän sitouttaa koko hallituksen yhteisiin päätöksiin. Siihen peilaten en tunnista tällaista keskustelua, näin vahvaa puhetta, hallituksen sisältä.