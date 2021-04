Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Ravintoloiden sulkeminen näyttää tehonneen. Tiukimpien rajoitusten purkaminen ei ole vielä näköpiirissä.

Tänään tullaan raportoimaan 298 uutta koronatartuntaa, kertoi johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL). Epidemia on Suomessa laskusuunnassa.

THL:n viikkotiedotteen mukaan viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu noin 1 600 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat THL:n mukaan estäneet tartuntoja selvästi.

Salmisen mukaan nimenomaan iltaelämän kontaktien väheneminen on ollut ratkaisevaa epidemian torjunnan kannalta. Hänen mukaansa muutos alaspäin tapahtui ravitsemisliikkeiden sulun yhteydessä ja tartunnat ovat vähentyneet merkittävimmin nuorten aikuisten joukossa.

Viimeisen viikon aikana päivittäin raportoidut tartuntamäärät ovat vaihdelleet vajaan 200:n ja vajaan 450:n päivittäisen uuden tartunnan välillä. Eri alueiden väestöön suhteutettujen ilmaantuvuuslukujen perusteella tilanne on edelleen vakavin Helsingin ja Uudenmaan, Itä-Savon, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireissä. Kaikissa näissä on viimeisen kahden viikon aikana todettu 100–200 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Koronatilanne on helpoin pohjoisessa Suomessa.

THL:n johtajan mukaan suomalaisista yli 16-vuotiaista noin neljäsosa on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen.

– Ei vielä ihan riitä siihen, että tämä alkaisi näkyä laajemmin väestössä, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan, Salminen sanoi.

Tällä hetkellä rokotetaan vain yli 16-vuotiaita. Ensimmäisen annoksen saaneita on yli 1,19 miljoonaa.

Vappu voi vaarantaa kesänviettoa



Vapun viettäminen normaaliin tapaan olisi valtava riski, kertoi Salminen. Hänen mukaansa vappua tulee viettää samaan tapaan kuin edellisvuonna, sillä vapautunut vapunvietto voisi aiheuttaa valtavan piikin tartuntoihin.

Hän totesi, että mallinnuksen ja kokemuksen perusteella on selvää, että jos ennen kesää on valtava ilmaantuvuus niin kesän kausivaihtelun vaikutus voi olla pieni. Se taas voisi tarkoittaa jopa sitä, että ”epidemiasuossa” oltaisiin koko kesä.

Tiukimmista rajoituksista on syytä luopua vasta, kun valtakunnallinen leviämisvaiheen uhka poistuu, totesi johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä tänäisessä tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa seuraavan kahden kuukauden aikana tehtävä työ vaikuttaa kesän epidemiatilanteeseen ja tätä kautta myös rajoitusten purkuun.

Rajoituksien purulle saadaan hänen mukaansa apuja kausivaihtelusta ja rokotusten edistymisestä. Koronatilannetta tarkastellaan keväällä ja alkukesällä kahden viikon välein, ja rajoituksien purkamista harkitaan kulloisenkin epidemiatilanteen mukaan.

Koronarokotusten alkuperäinen tavoiteaikataulu todennäköisesti viivästyy



Koronarokotusten alkuperäinen tavoiteaikataulu todennäköisesti viivästyy, kertoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tänään tiedotustilaisuudessa. Alkuperäisen tavoitteen mukaan valtaosa työikäisistä saisi ensimmäisen piikin kesäkuun loppuun mennessä. Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin aiheuttamat sivuvaikutukset kuitenkin aiheuttavat epävarmuutta tavoitteeseen pääsemiseksi.

Salminen sanoi, että nykyiset rokotteet näyttävät tehoavan hyvin vakavaan tautiin myös virusmuunnoksissa, mutta rokotteita voidaan joutua muuttamaan uusien muunnosten takia. Hän myös väläytti mahdollisuutta siitä, että rokotuksista tulisi jatkossa jokavuotisia.