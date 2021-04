Jarno Mela

Äänellä tai soitinta soittaen esiintyminen on suojattu tekijänoikeuksilla paremmin kuin omalla keholla esiintyminen.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo arvostelee tekijänoikeuslakia siitä, että se pitkälti unohtaa näyttelijät.

Suomi on näyttelijöiden tekijänoikeuksien heikkoudessa poikkeus, verrattuna muihin Pohjoismaihin ja Länsi-Eurooppaan. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa kaikkien esittävien taiteilijoiden oikeudet saatettiin tekijöiden oikeuksien tasolla jo 1990-luvulla ja myös Norjassa näyttelijöiden oikeudet vastaavat muiden tekijöiden oikeuksia. Tällä on suuri käytännön merkitys näyttelijöiden elämässä.

– Esimerkiksi Ruotsissa näyttelijät voivat elää kuvausten välissä tekijänoikeuskorvauksilla, eli tekemällään työllä. Suomessa he joutuvat monesti tukeutumaan työttömyysturvaan. Tämä ei ole kenenkään etu, Honkasalo sanoo.

Huonommin suojattu

Laista puuttuu näyttelijöille oleellisia oikeuksia, kuten teoksen yleisölle välittäminen ja julkinen esittäminen, eli esimerkiksi tv-sarjojen ja elokuvien tv-lähetykset ja elokuvateatteriesitykset.

– Käytännössä tämä näkyy niin, että omalla keholla esiintyminen on tekijänoikeuksissa huonommin suojattu kuin esiintyminen pelkästään omalla äänellä tai soitinta soittaen, Honkasalo sanoo.

Korona kurittaa

Tekijänoikeuslakiin ollaan Suomessa parhaillaan tekemässä EU:n tekijänoikeusdirektiivin (DSM) velvoittamat muutokset. Suomessa direktiivin toimeenpano edellyttää mittavia tekijänoikeuslain muutoksia. Honkasalo pitää oikeudenmukaisena sitä, että näyttelijöiltä puuttuvat tekijänoikeudet lisätään tekijänoikeuslakiin samalla, kun direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

– Kulttuuriala on yksi korona-ajan pahimmista kärsijöistä. Senkin takia on tärkeää, että meillä on juuri nyt antaa alalle tulevaisuuden toivoa ja konkreettisia parannuksia toimeentuloon pitkällä aikavälillä, hän sanoo.

Honkasalo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen näyttelijöiden tekijänoikeuksien parantamisesta.