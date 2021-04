Lehtikuva/Marja Airio

Tuli sitten nähtyä tämäkin aika, kun ensin Mekaaninen metsäteollisuus ja nyt vanavedessä Teknologiateollisuus lähtivät purkamaan yli vuosisadan aikana luottamukselle rakennettua sopimusyhteiskuntaa.

Yhdessä sopien on luotu työtä, on luotu tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, on luotu eläkejärjestelmä, on luotu yhdessä sopien työehtosopimusjärjestelmä, on kehitetty Suomi hyvinvointiyhteiskunnaksi ja on luotu yhteistä hyvinvointia.

Nyt on mennyt työnantajilla ahneus edelle. Mekaaninen metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus tavoittelevat tällä kaikella palkan alennuksia ja työehtojen heikennyksiä. Kannattaa muistaa että esimerkiksi lomarahoista, sairauslomista, arkipyhistä, lapsen sairastumisen aiheuttamista poissaoloista ja paljon muusta sovitaan suoraan työehtosopimuksissa.

Mekaaninen metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus haluavat lisätä paikallista sopimista ja työpaikoille tehtäviä erillisiä työehtosopimuksia. Olen itse tottunut siihen, että monien kauniiden sanojen takana voi todellisuudessa olla ruma totuus. Työnantajat haluavat näin lisätä direktio-oikeuttaan määrätä suoraan työehdot.

Jos ja kun tällaisia työpaikoissa sovittavia asioita tulee, muodostuu samalla todella epäoikeudenmukaiset työmarkkinat, joilla kilpaillaan työehdoilla, jos niitä edes on kunnollisia. Kun työnantajat lähtivät kävelemään ulos yhteisestä sopimusjärjestelmästä ja ryhtyivät romuttamaan yleissitovia työehtosopimuksia ja luottamusmiesjärjestelmää, korostuu nyt entisestään liittojen kouluttamien luottamusmiesten ja yleissitovien työehtosopimusten tarpeellisuus.

Samalla kun tuhotaan työehtosopimusten yleissitovuus, tuhoutuu myös tämän sopimuskauden päätyttyä työrauhavelvoite työpaikoilla.

Elämme merkillisiä aikoja, kun työnantajaliitot ovat lähteneet tuhoamaan sopimis- ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Nyt myös korostuu ammattiyhdistysliikkeen järjestäytymisasteen tärkeys. Tällaisella järjestelmällä, mitä nyt ollaan luomassa, taatusti tullaan riitelemään työpaikoilla. Työntekijöitä tullaan taatusti irtisanomaan ilman hyväksyttävää syytä.

Nyt jos koskaan on aika tukeutua järjestelmään josta lukemattomat ovat saaneet apua ja tukea. Tulevaisuudessa korostuu avun tarve. Muistakaa, että liitoissa on oikeusturva, ja muistakaa, että liitoissa on ammattitaitoista henkilökuntaa neuvomassa ja auttamassa työelämän eri kysymyksissä. Nyt jos koskaan on aika punnita sitä, pystytkö neuvottelemaan itse työehtosopimuksessa olevat asiat itsellesi vai haluatko, että sinua tukemassa ja auttamassa on koulutettu henkilökunta ammattiyhdistysliikkeestä.

En millään lailla provosoi, tämä kaikki on vain totta. Tämä kaikki tulee tapahtumaan, ja olemme kohta menneet useampia kymmeniä vuosia taaksepäin ajassa.

Kukaan ei tiedä mitkä työnantajajärjestöt ja mitkä työnantajat ovat seuraavana vuorossa. Jos et jo kuulu, niin liity oman alasi ammattiliittoon. Nyt on aika!

Matti Rajala

Turku