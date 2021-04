Lehtikuva/Emmi Korhonen

Valitettavasti minä en usko, että selviäisimme tästä ilman pahempia rähinöitä, Ano Turtiainen jatkaa väkivallan lietsontaa.

Viikko sitten eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen oikein kiitti kansanedustaja Ano Turtiaista siitä, että tämä ei ole millään tavalla uhka muille kansanedustajille.

Tapaus liittyi Turtiaisen pääsiäisenä julkaisemaan Twitter-viestiin. Siinä hän kertoi ystävästään, joka olisi valmis tappamaan, jos ”jollekin pakolla laitetaan maski”.

Twiitin mukaan Turtiainen ei itsekään tyytyisi katsomaan maskipakkoa sivusta.

Eduskunnan puhemiesneuvosto arvioi tilannetta erittäin vakavaksi, mutta sillä ei ollut keinoja puuttua kansanedustajan toimintaan eduskunnan ulkopuolella.

Tänään Turtiainen kiihdytti kierroksiaan.

”Minä en luota enää poliisiin. Suhtaudun siihen samalla tapaa kuin sodassa pitää suhtautua pahimpaan viholliseen”, Turtiainen kirjoitti Facebookissa sydämistyneenä poliisin toimintaan koronadenialistien tapahtumassa viikonloppuna ja yrityksensä saamasta uhkasakosta, jos sen henkilöstö syö sisätiloissa.

”Kaikesta nykyhetkessä tapahtuneesta päätellen maailma on sodassa. Lähes jokaiseen maahan on saatu lietsottua sisäinen vastakkainasettelu ja sen varjolla ihmisiä yritetään alistaa ja tasapäistää. Näin on myös Suomessa”, Turtiainen kirjoittaa.

Hän ei usko, ”että selviäisimme tästä ilman pahempia rähinöitä” ja kehottaa, että ”meidän on aika puolustautua keskuudessamme elävää vihollista vastaan”.

Ano Turtiainen on erotettu perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja koko puolueesta, mutta on yhtä kaikki perussuomalaisten lahja eduskunnalle ja Suomen politiikalle. Puolue otti hänet eduskuntaehdokkaakseen vaikka tiedossa olivat rikostuomiot.

Vuonna 2015 Turtiainen julkaisi kirjoituksen, jossa käräjäoikeus tulkitsi kehotetun tuhoamis- ja eliminointitoimiin SPR:n toimipisteisiin.

– Tässä porukassa tämä tuomio on vain sulka hattuun, Turtiainen kommentoi asiaa Länsi-Savolle keväällä 2019.

Turtiainen on saanut myös pahoinpitelytuomioita. Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi hänet maaliskuussa 2010 sakkoihin pahoinpitelystä, joka kohdistui 14-vuotiaaseen juvalaispoikaan. Tätä edeltävät pahoinpitelytuomiot hänellä ovat vuosilta 1997 ja 1995.

Turtiaisen koveneva uhkailu tuli samaan tilanteeseen, jossa perussuomalaisten kansanedustaja julkaisi Twitterissä Saksan kansallissosialistien vaalimainontaa mukailevan kuvan kuntavaaleihin liittyen. Se twiitti on nyt poistettu.