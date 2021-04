Lehtikuva/Vesa Moilanen

SAK: Loppuvuoden työrauha on ohuen langan varassa

Jos yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla huolehditaan työehdoista, olisi niitä solmittava reilusti yli 1 500.

Suurten työnantajaliittojen yksipuoliset ilmoitukset tes-järjestelmän muuttamiseksi lisäävät epävarmuutta tilanteessa, jossa sekä yksittäisten ihmisten että Suomen talouden tulisi aloittaa nousu koronaepidemiasta, totesi SAK:n hallitus maanantaina.

Se piti työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry:n toimintaa ristiriitaisena. Järjestö on vakuuttanut, ettei sen toiminnan uudelleen organisoinnissa ole kyse työehtojen huonontamisesta. Järjestön työehtosopimuksia edelleen tekevät yritykset siirtyvät kuitenkin uuteen työnantajayhdistykseen. Vasta syksyllä selviää, kuinka moni liittyy uuteen järjestöön ja syntyykö alalle yleissitovuutta, jolloin kaikilla alan työntekijöillä on samat työsuhteen vähimmäisehdot.

– Työnantajajärjestöjen avaama suunta on valitettava. Se sotii sitä vastaan, että elinkeinoelämä on aina peräänkuuluttanut ennustettavuutta ja vakautta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että työelämää kehittävät sen parhaiten tuntevat tahot eli yritysten ja työntekijöiden edustajat, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Metsä- ja teknologiateollisuuden aloilla tapahtuvat muutokset koskevat lähes puolta miljoonaa suomalaista palkansaajaa. Jos yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla huolehditaan työehdoista, olisi niitä solmittava reilusti yli 1 500.

– Olisi työnantajien puolelta vastuullista ilmaista mahdollisimman nopeasti, että ne ovat liittymässä uuden työnantajaliiton jäseniksi. Yleissitovuuden säilyttäminen on työmarkkinoiden vakauden perusta. Se olisi myös viesti siitä, ettei uudistuksella pyritä heikentämään kenenkään työehtoja, Eloranta toteaa.

SAK:n hallituksessa on edelleen tahtoa luottaa työnantajien vastuullisuuteen. Keskusjärjestö valmistautuu syksyn sopimusneuvotteluihin yhtenäisenä ja tulee valvomaan jäsentensä etuja riippumatta siitä, aikooko työnantaja neuvotella yritys- vai liittotasolla.

Loppuvuoden työrauha on kuitenkin ohuen langan varassa.

– Valmistaudumme huolella seuraavaan neuvottelukierrokseen. Yhdessä takaamme kohtuulliset työn tekemisen ehdot ja elämiseen riittävät ansiot. Jäseniä ei jätetä yksin ja tarvittaessa puolustamme heitä joukkovoimalla.

