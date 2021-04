Jussi Joentausta

Rokotus on Suomessa vapaaehtoista. Mitä sanoisi perustuslakivaliokunta rokotepassista portinvartijana museoihin ja teattereihin, kysyy Kansan Uutisten Sunnuntaivieras-kolumnisti, tietokirjailija ja toimittaja Sirpa Puhakka.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ryhti on viime aikoina parantunut ja itseluottamus kasvanut. Helsingin pormestarisotku on klaarattu ja puolueen kannatus on nousussa optimaalisesti juuri kuntavaalien alla.

Puolueen käsissä koronapolitiikka taipuu kuntavaalikampanjointiin samaan aikaan, kun Orpo heristelee hallitukselle koronalla politikoinnista.

Vaatimukset rokotuspassista ja maskipakosta ovat juuri sopivan kokoisia asioita, joilla voi kampanjoida. Orpo sai torstaina television laatuaikaa viestilleen, että nyt tarvitaan rokotuspassi.

Rokotuksen saaneiden senioreiden pitää päästä kirjastoihin ja museoihin. Orpo unohtaa ne työikäiset nuoret aikuiset, joille kakkosrokotus tulee parhaimmillaankin loppukesästä.

Avainsana on seniori. Kokoomuksen äänestäjistä mittava joukko on ikääntyneitä, joista kokoomus puhuu senioreina, aina puolueen eläkeläisjärjestön nimeä myöten.

Kokoomus on inttänyt maskeista pitkäjänteisesti vuoden verran. Kommenteista syntyisi vaivattomasti lukuromaanin verran tekstiä. Nyt rinnalle on tullut rokotuspassi.

Kokoomuksen vaatiman maskipakon ongelma on, että maskeja käytetään jo niin laajasti, että maskipakosta ei olisi mitattavaa hyötyä.

Kirjastoon tai museoon vaadittavasta rokotuspassista – tai koronapassista – syntyy helposti yhdenvertaisuusongelma. Osa ei saa rokotusta terveydellisistä syistä tai ei ota sitä periaatteellisista syistä.

Rokotus on kansalaisille vapaaehtoista. Olisi perin kummallista, jos tälle pohjalle rakennettaisiin portinvartija, joka oikeuttaa tiettyihin palveluihin.

Suosittelen, että Orpo voisi käyttää konsulttina puolueensa perustuslakivaliokunnan jäsentä, kansanedustaja Wille Rydmania.

On muistettava, että koronarokotteen saanutta ohjeistetaan noudattamaan edelleen hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä turvavälejä. Maskia on käytettävä, kuten rokottamattomienkin.

Eli samat ohjeet ovat voimassa rokotetuille kuin kaikille muillekin. Teatterit, museot ja kirjastot pitää avata pikkuhiljaa tautitilanteen helpottuessa kaikille, ei vain senioreille.

Mitä pidempään korona on jatkunut, sitä vähemmän näyttää löytyvän yksimielisyyttä päätöksenteossa. Varmuus siitä, että kuka tahansa matti tai maija meikäläinen voi olla epidemiologian asiantuntija, on kasvanut.

Väistämättä kuntavaalit vaikuttavat kaikkiin poliittisiin päättäjiin, mitä lähempänä vaalit ovat. Voi veikata, että hallituksen exit-suunnitelmaa luetaan kuntavaalien silmälasien läpi myös hallituksessa.

Mitään tyylipisteitä ei voi antaa hallituksessa eronneen Katri Kulmunin kränisijän roolin ottaneelle elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.).

Lintilä moittii hallituksen exit-suunnitelman valmistelua tuntematta edes oman ministeriönsä osallistumista valmisteluun tai sitä, että suunnitelma jäi makaamaan erityisavustajan sähköpostitulvaan.

Odotettavissa on luovuutta kukoistava keskustelu hallituksen exit-suunnitelmasta. Toivotaan, että samaan aikaan koronaluvut laskevat viime aikojen tahtiin alas – ja tulee ihanan vapaa juhannus.