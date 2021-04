Lehtikuva/Mikko Stig

Äänestäjien kuluttajansuoja on umpeutumassa, kun nyt on edessä taas neljän vuoden valtuuston valtakirjojen uusiminen. Valtaosalla eivät ole viime vaalien lupaukset menneet aivan kohdalleen. Toki korona on vaikuttanut myös kuntapolitiikkaan.

Kannattaa arvioida myös lautakuntapaikkojen salkkuja kantaneiden pätevyys, sillä niistä on joissakin puolueissa melkoinen kädenvääntö. Hiukan yksinkertaistaen politiikka on joukkuepeliä, jossa taklataan myös oman joukkueen pelaajia.

Vihan ja rasismin kitkeminen on viisainta aloittaa katsomalla peiliin. Mielipiteen- ja sananvapauden rajoittaminen ei kuulu enää tähän päivään, eikä se saa olla syy omien tovereiden hyllyttämiseen tai hyljeksimiseen. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia!

Jorma Talikka

Janakkala