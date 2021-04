Lehtikuva/Markku Ulander

Sanoma Media Finland osti viime vuoden helmikuussa Alma Medialta Aamulehden, Satakunnan Kansan ja 13 paikallislehteä. Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven lupasi, että lehtien henkilökunnan ei tarvitse olla huolissaan työpaikoistaan. Duinhoven vakuutti, etteivät ostetut lehdet ala muistuttaa Sanoman lehtiä. ”Emme tietenkään vastusta, jos esimerkiksi Aamulehden päätoimittaja pitää Helsingin Sanomien artikkelia mielenkiintoisena ja haluaa julkaista sen tai muokata sitä lehden tarpeisiin.”

Mediakentän moniäänisyyden ei arveltu kaupan myötä vähenevän. Alma Median lehdet oli jo valmiiksi trimmattu niin tiukkaan kuntoon, että irtisanomisiakaan ei juuri tarvinnut pelätä. Olihan Alman lehdistä kymmenen edellisen vuoden aikana jo irtisanottu melkoinen joukko toimittajia.

Tilanne helmikuussa 2021: Sanoma Media Finlandin uutistoimituksissa Pirkanmaalla ja Satakunnassa on aloitettu yt-neuvottelut. Yhteistyö Lännen Median kanssa loppui 31.1. Lännen Median jutut korvataan Helsingin Sanomien ja STT:n jutuilla. Aamulehdessä on Hesarin juttuja sivu- ja aukeamakaupalla. Pahimmillaan saman jutun saa lukea kolmannen kerran tilaamastaan paikallislehdestä.

Itse olen Kansan Uutisten lisäksi tilannut sekä Aamulehteä että Helsingin Sanomia. Lehdet ovat tähän asti olleet hyvin erilaisia. Nyt Aamulehdestä on (paikallista sisältöä lukuun ottamatta) tulossa Hesarin klooni. Lännen Median yhteiset juttukokonaisuudet, joista sai tuoreita näkökulmia Suomen eri osien elämään, ovat jääneet pois. Tilalla on juttuja, jotka olen jo lukenut Hesarista. Isompi on nielaissut pienemmän ja karsii turhat rönsyt pois.

”Paikalliset juttumme ovat lukijapalautteen, liiketoiminnan lukujen ja kaikkien markkinatutkimustemme valossa tärkeintä journalismiamme.” (Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu 28.1.)

”Kerromme selvästi aiempaa enemmän Pirkanmaan perheiden elämästä ja arjesta: esittelemme Tampereen kaupunginosia, mielenkiintoisia koteja, vapaa-ajan asuntoja ja puutarhoja.” (Toimituspäällikkö Kimmo Koski 28.1.)

Liiketoiminnan luvut ja markkinatutkimukset määräävät, mikä on tärkeää. Aamulehti on alkanut muistuttaa pikkukaupungin paikallislehteä. Lukijaa houkuttavina koukkuina on alpakkoja kävelyseurana, kädestä syöviä hömötiaisia, kotoilua ja söpöilyä. Perusteltua analyysiä ja hyvin taustoitettuja asiajuttuja on vähemmän.

Samaan suuntaan on toki liikuttu jo pitemmän aikaa, eikä yksin Aamulehdessä. Tärkeät asiat hukkuvat nykymediassa viihdesälän sekaan.

Sanoma on yksi Medialiiton tärkeimmistä jäsenistä. Medialiitto on ollut ajamassa Yleisradion journalistisen tilan kaventamista tekstimuotoisen journalismin alueella ja taitaa siinä onnistuakin. Ylen vahva asema verkossa kuulemma kaventaa lehdistön moniäänisyyttä. Kannattaisiko poimia hirsi ensiksi omasta silmästä ja syyttää vasta sitten muita?

Pekka Laine

Tampere