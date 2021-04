Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Miesten jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Glen Kamara kertoo kohtaavansa rasismin päivittäin sosiaalisessa mediassa. Kamara kertoi tällä viikolla kokemuksistaan ITV Newsin haastattelussa, jota siteerasi muiden muassa BBC.

Kamaraan kohdistunut häirintä alkoi sen jälkeen, kun Kamara riitaantui kentällä Slavia Prahan Ondrej Kudelan kanssa Eurooppa-liigan ottelussa 18. maaliskuuta.

Glasgow Rangersissa pelaava Kamara joutui päävalmentajan Steven Gerrardin mukaan tilanteessa rasismin kohteeksi. Slavia Prahan lausunnossa Kudela on myöntänyt kiroilleensa Kamaralle, mutta kielsi syyllistyneensä rasismiin.

– Olen huomannut, miten Slavian fanit ovat reagoineet tähän tapaukseen. Kohtaan rasistista häirintää Instagramissa päivittäin, Kamara kertoi haastattelussa.

– Se on varmasti päivittäistä, mutten ole sellainen, että se todella vaikuttaisi minuun. Pärjään asian kanssa, mutta on surullista, miten tämä joukkue on ottanut sen.

Kamara haluaa pitää asiaa esillä ilmiön eikä itsensä takia.

– Haluan kertoa tarinani eli näistä viesteistä, joita olen saanut, ja rasistisesta häirinnästä Instagramissa, Twitterissä ja muualla. Täytyy sanoa, että tunnen itseni uhriksi, Kamara jatkoi.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ja Skotlannin poliisi selvittävät Rangers–Slavia Praha -ottelun tapahtumia. Jos Uefa toteaa Kudelan syylliseksi rasismiin, tätä uhkaa jopa kymmenen ottelun pelikielto.