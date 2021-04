Lehtikuva/Vesa Moilanen

Translain uudistamista ajava kansalaisaloite saavutti tavoitteensa alle kahdessa vuorokaudessa.

Oikeus olla -kansalaisaloite, jolla vaaditaan Suomeen oikeudenmukaisempaa translakia, keräsi eduskuntakäsittelyyn vaaditut 50 000 allekirjoitusta alle kahdessa vuorokaudessa. Raja tuli täyteen yhdentoista aikaan torstain vastaisena yönä. Innokkaita allekirjoittajia oli niin paljon, että kansalaisaloite.fi -verkkopalvelu jopa hetkellisesti kaatui.

– Vaikka olemme äärimmäisen liikuttuneita ja ilahtuneita näin laajasta kannatuksesta, osasimme odottaa sitä, kertoo Oikeus olla -työryhmän jäsen ja asiantuntija-aktivisti Eeli Kytömäki.

– Transyhteisö sekä liittolaiset ovat odottaneet pitkään translain uudistusta, ja sen aika on nyt. Vaikka työtä aloitteen läpimenemisen eteen täytyy vielä tehdä, on sen takana nyt kansanliike, joka on valmis pitämään ääntä.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan muutoksia sukupuolen juridista vahvistamista koskevaan lainsäädäntöön. Siinä esitetään muun muassa, ettei sukupuoltaan korjaava tarvitsisi enää lääketieteellistä diagnoosia sukupuolensa vahvistamiseen eikä lisääntymiskyvyttömyyttä enää vaadittaisi. Niin ikään aloitteessa vaaditaan oikeutta sukupuolen juridiseen vahvistamiseen 15 vuotta täyttäneille nykyisen täysi-ikäisyyden sijaan. Aloitteen laatijoilla onkin ollut mielessä erityisesti translasten ja -nuorten aseman parantaminen.

– Aloitteen tekstin ja lakitekstien takana on iso joukko asiantuntijoita. Kampanjan takana taas on lukuisia Trans ry:n sekä sen ulkopuolisia asiantuntija-aktivisteja, joiden ammattitaito kattaa kampanjoinnin eri osa-alueet, Kytömäki selventää.

Aloite vasemmiston tavoitteiden mukainen



Oikeus olla -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat vasemmistoliiton tavoiteohjelman mukaiset, ja moni puolueen toimija onkin ilmaissut sitä tukevansa. Niin ikään aloitteen takana ovat lähes kaikkien suurten puolueiden nuorisojärjestöt, mukaan lukien Vasemmistonuoret. Eeli Kytömäki toivookin, että nuorisojärjestöjen ääntä kuultaisiin myös emopuolueissa, kun päätösten aika tulee.

– On ollut äärimmäisen ihana nähdä, miten laajasti ja nopeasti puolueiden nuorisojärjestöt ovat lähteneet tukemaan aloitetta. Töitä translain uudistuksen eteen on tehty vuosia. Asiantuntijat ja kansainväliset suositukset puoltavat uudistusta ja kansainväliset sopimukset velvoittavat siihen. Me uskomme vahvasti aloitteen läpimenoon.

Seuraavaksi aloite siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Vaikka se hyväksyttäisiinkin lopullisesti täysistunnossa, eivät sukupuolivähemmistöjen oikeudet ole vielä täysin kunnossa, Eeli Kytömäki muistuttaa.

– Ihmisoikeuksissa on Suomessakin vielä paljon tehtävää. Esimerkiksi muunsukupuolisten yhteiskunnallista asemaa tulisi vahvistaa laillistamalla kolmas sukupuolimerkintä. Samoin intersukupuolisten lasten kehollinen itsemääräämisoikeus pitäisi turvata, hän toteaa.

– Mutta nyt keskitytään tähän aloitteeseen, ja viedään se maaliin asti.