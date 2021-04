Lehtikuva/Markku Ulander

Suomessa on raportoitu tänään 348 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on todettu 348 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon tartuntamäärät ovat edelleen laskusuunnassa. Kahden viime viikon aikana on todettu yli 7 300 tartuntaa, mikä on liki 2 300 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronatartuntoja on Suomessa todettu nyt hieman yli 80 400.

Koko maan ilmaantuvuusluku on 133.

THL:n mukaan Suomessa on todettu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa. Tautiin liittyviä kuolemia on nyt raportoitu yhteensä 862.

Suomessa sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yhteensä 250 potilasta, eli yksi vähemmän kuin eilen. Sairaalahoidossa olevista potilaista 45 on teho-osastolla. Määrä on sama kuin eilen.

Tänään 17 000 ensimmäistä rokotusta

THL:n mukaan koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt noin 990 000 ihmistä.

Eilisen jälkeen koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut yli 17 000 henkilöä.

Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta lähenee 18 prosenttia. Toisen rokoteannoksen on saanut 1,6 prosenttia suomalaisista, eli vajaat 89 800 ihmistä. Eiliseen verrattuna lisäystä on tullut noin 400 rokotteen verran.

Itä-Savon tartunnat jo karanteenissa olevilla

Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on ollut laskussa viime aikoina. Koko maan osalta luku on noin 133.

Osissa Itä-Suomea koronatartuntojen määrä on kuitenkin kasvussa. Uusien todettujen tartuntojen määrä on kasvanut Itä-Savossa ja jonkin verran myös Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Itä-Savossa on tällä hetkellä kolme tunnettua aktiivista tartuntaketjua, joista on tullut melko paljon tartuntoja, kertoo Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin vastaava johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen. Kahdessa viikossa koronatartuntoja on todettu 64. Aiemmalla kahden viikon ajanjaksolla tartuntoja oli 13.

Luukkonen pitää myönteisenä sitä, että vaikka tartuntoja on aiempaa enemmän, suuri osa niistä todetaan karanteenissa jo olevilta.

– Väestöpohjaltaan pienellä alueella luvut kyllä näyttävät rumilta, Luukkonen kommentoi.

Myös Kymenlaakson koronatilanne on huonontunut nopeasti.