Antti Yrjönen

Eläinkokeiden korvaaminen muilla menetelmillä on mahdollista, muistuttaa vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kolumnissaan.

Koe-eläimet on helppo unohtaa. Voisi kuvitella, että koe-eläimiä käytetään Suomessa nykyään radikaalisti vähemmän kuin ennen. Voisi myös kuvitella, että nisäkkäitä tai lemmikkeinä pidettyjä lajeja ei enää käytetä eläinkokeissa. Mutta miten on? Koe-eläinten tilannetta avaa hyvin tässä kuussa julkaistu Suomen ensimmäinen eläinoikeusraportti sekä aiemmin julkaistu Eläinkokeet Suomessa -kirja.

Eläinkokeiden lopettaminen ei ole vain eläinoikeusliikkeen vaatimus, vaan Suomi on sitoutunut pyrkimykseen päästä eläinkokeista eroon. Koko EU on. Koe-eläinten määrä ei kuitenkaan ole laskenut. Suomessa käytetään eläinkokeisiin vuosittain noin satatuhatta eläintä. Eniten käytetään hiiriä, rottia ja kaloja, mutta myös esimerkiksi koiria, sikoja ja lampaita. Suomen eläinkokeista 60 prosenttia on perustutkimusta, eli siinä ei kehitetä suoraan mitään lääkettä tai hoitoa, vaan pyritään ymmärryksen lisäämiseen.

Eläinkokeet ovat edelleen pakollinen osa lääkkeiden ja rokotteiden tutkimusprosessia, eli mitään lääkettä tai rokotetta ei voi tuoda markkinoille, ellei niitä ole testattu juuri eläinkokeilla. Samaan aikaan kuitenkin tiedämme, etteivät eri eläinlajit ole kopioita toisistaan. Eläinoikeusraportti kuvaa kuinka esimerkiksi MS-tautiin on kehitetty yli tuhat hiirien sairauden parantavaa lääkettä, joista yksikään ei kuitenkaan toimi samaan tautiin ihmisillä.

Eläinkokeiden korvaaminen muilla menetelmillä on mahdollista. Menetelmillä, jotka ovat sekä luotettavampia että sellaisia, jotka eivät vaadi kärsimyksen aiheuttamista eläimille. Jotta tämä toteutuisi, on meillä oltava tiukat vaatimukset edistää näiden eläinkokeettomien menetelmien kehitystä. Tätä voidaan tehdä lainsäädännön lisäksi niin koulutuksen kuin rahoituksenkin tasolla. Tarvitsemme selkeän valtakunnallisen suunnitelman eläinkokeista luopumiselle. Suomi korkean osaamisen maana olisi juuri oikea paikka eläinkokeettoman tutkimuksen edelläkävijäksi!