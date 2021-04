Pekka Pajuvirta

Osalla vasemmistoliittolaisista on stalinistiset toimintatavat verissään. Ollaan etujoukkoa, jossa on vahvoja uskonlahkon piirteitä. Sanotaan, että näin on tehtävä, koska olen oikeassa.

Näin purki tunteitaan kansanedustaja Esko Helle sen jälkeen, kun osa vasemmistoliiton kansanedustajista oli äänestänyt hallitukselle epäluottamuslausetta mielestään riittämättömän köyhyyspaketin takia.

Hänen mukaansa siitä ei vasemmistoliitossa päästä mihinkään, että puolueessa vaikuttavat yhä historialliset kokemukset, jotka liittyvät SKP:n taistelujen vuosiin. Puolueen piti aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta ainakin suhteessa hallituspolitiikkaan samat asenteet ovat toistuneet 1970-luvulta lähtien.

– Jos hallitus olisi kaatunut, siitä olisi voinut seurata joko se, että olisi muodostettu uusi hallitus ilman vasemmistoliittoa. Olisivatko asiat silloin paremmin? Helle kysyi.