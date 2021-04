Lehtikuva/Sergio Lima

Brasiliassa kaikkien kolmen aselajin komentajat erosivat protestina presidentin toimille, kun tämä erotti armeijan käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin kieltäytyneen puolustusministerin. Liittovaltionsyyttäjä sai lähteä, kun ei taipunut nostamaan syytettä kolmen osavaltion kuvernööriä vastaan.

Presidentti Jair Bolsonaro on toistuvasti uhkaillut käyttää ”minun asevoimiani” pannakseen järjestykseen osavaltioiden kuvernöörit ja kaupunginjohtajat, jotka ovat määränneet tiukkoja rajoituksia koronapandemian hillitsemiseksi.

Folha de São Paolo -lehden mukaan Bolsonaro halusi julistaa poikkeustilan ja vaati puolustusministeri Fernando Azevedo e Silvaa tukemaan häntä. Puolustusministeri, eläkkeellä oleva kenraali, kieltäytyi. Maavoimien komentaja, kenraali Edson Leal Pujol asettui tiukasti puolustusministerin tueksi.

Kun Bolsonaro alkuviikosta laittoi vaihtoon hallituksensa kuusi ministeriä, joukossa oli myös puolustusministeri, jonka asemaa oli yleisesti pidetty vahvana. Azevedo e Silva sanoi tiedotusvälineille erottamisensa jälkeen, että hän halusi suojella armeijaa joutumasta politiikan välineeksi.

Protestina puolustusministerin erottamiselle kaikkien kolmen puolustushaaran komentajat, Pujolin lisäksi merivoimien komentaja Ilques Barbosa ja ilmavoimien komentaja Antônio Carlos Bermudez ilmoittivat eroavansa tehtävästään.

Tilaisuudessa, jossa Bolsonaro myönsi virallisesti eron asevoimien komentajille, syntyi äänekäs yhteenotto Bolsonaron ja sotilaiden kesken. Estado de Sâo Paolo -lehti kertoo kenraalien lyöneen nyrkkiä pöytään arvostellessaan presidenttiä. He haluavat ottaa etäisyyttä Bolsonaron katastrofaaliseen koronapolitiikkaan.

Kenraali Pujol tarjosi Bolsonarolle kyynärpäätervehdyksen, kun tämä yritti kätellä. Pujolin mukaan koronapandemian selättäminen on tämä hetken kiireellisin tehtävä.

Mihin Bolsonaro pyrkii?



Jair Bolsonaron valta on koko ajan nojannut armeijan hiljaiseen tukeen. Hän nimitti ministereiksi useita eläkkeellä olevia kenraaleita ja hallinnon eri tasoille satoja sotilaita.

Viime päivien kahakka johtavien sotilaiden ja Bolsonaron kesken on saanut kysymään, onko presidentti menettämässä armeijan tuen, vai onko kyse siitä, että Bolsonaro pyrkii vahvistamaan otettaan armeijasta.

Armeija on entistä jakaantuneempi suhteessa Bolsonaroon. Ylemmillä portailla kriittisyys presidenttiä kohtaan on lisääntynyt, mutta alempana hierarkiassa hänellä on vakaampi kannatus, jopa suoranaista ihailua.

Julkisuudessa arvioidaan, että Bolsonaro pyrkii nimittämään lakeijoitaan eri tason johtotehtäviin ja saamaan armeijan komentoonsa. Nuorille radikaaleille upseereille tämä on viesti pyrkiä ylöspäin hierarkiassa.

Oppositio jopa epäilee Bolsonaron valmistelevan kaappausta. Alessandro Molon, opposition johtaja parlamentin alahuoneessa, sanoi The Guardianin haastattelussa, että tämän vuoksi on keskiviikkona parlamentissa ryhdytty – jälleen kerran – toimiin Bolsonaron erottamiseksi virastaan.

Parlamentissa on jo aikaisemmin jätetty monia aloitteita Bolsonaron erottamiseksi. Ne eivät kuitenkaan ole johtaneet tulokseen. Politiikantutkija Valeriano Costan mukaan ”kansanedustajat pelkäävät presidentin kannattajien reaktiota, erityisesti poliisin ja sotilaspoliisin kapinaa ja attentaatteja”. Virustartuntojen ja koronakuolemien määrän yhä lisääntyessä virastapidättäminen ei Costan mukaan ole enää poissuljettu.

Kansanedustajien pelkoon on aihetta, sillä poliisissa Bolsonarolla on vankkumaton tuki.

Bolsonaro puun ja kuoren välissä



Brasilia on syvässä kriisissä koronapandemian vuoksi. Bolsonaroon aikaisemmin myönteisesti suhtautunut talouseliitti kritisoi yhä suoremmin tämän koronapolitiikkaa.

Kongressissa tyytymättömyys kasvaa, myös keskustaoikeistossa, joka on tähän saakka myötäillyt eritoten Bolsonaron talouspolitiikkaa. Kansa on yhä laajemmin tyytymätöntä. Protestit ovat jatkuvia.

Bolsonaro pyrkii lähentymään keskustaoikeistoa. Hän nimitti presidentin kanslian päälliköksi liberaalipuolueen kansanedustajan. Hänen tehtävänään on hoitaa hallituksen ja parlamentin välisiä yhteyksiä.

Myös koronapolitiikassaan Bolsonaro yrittää ottaa uudenlaista suuntaa. Hän on viime aikoina korostanut maskien käyttämistä, luvannut hankkia lisää rokotteita ja nopeuttaa rokottamista. Hän antoi potkut ulkoministeri Ernesto Araujolle, äärioikeistolaiselle salaliittoteorioiden viljelijälle, jonka toimet ovat osasyynä rokotteiden puutteelle.

Mutta Bolsonaro painostaa edelleen leppymättömästi niitä osavaltioiden kuvernöörejä ja kaupunginjohtajia, jotka pitävät kiinni tiukoista rajoituksista pyrkiessään estämään viruksen leviämistä.

Bolsonaro painosti liittovaltionsyyttäjä Jose Leviä nostamaan kanne kolmea kuvernööriä vastaan saadakseen heidät oikeuteen. Kun Levi kieltäytyi, Bolsonaro erotti hänet.

Seuraavat presidentinvaalit ovat vuonna 2022. Bolsonaro tavoittelee toista kautta. Tielle on kuitenkin nousemassa entinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva, jonka syytteet oikeus mitätöi ja joka mitä ilmeisimmin on vaaleissa ehdokkaana.