Lehtikuva/Markku Ulander

THL:n ja STM:n mukaan annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia.

Suomessa raportoidaan tänään 656 uutta koronavirustartuntaa, kertoo johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Hänen mukaansa parin viikon seuranta osoittaa, että tapausmäärät ovat hienoisessa laskussa.

Viimeisen kahden viikon yhteenlaskettu tapausmäärä oli noin 8 850 uutta tapausta, mikä on yli 500 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana, kerrotaan THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteessa.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,90–1,05, mikä on vähän pienempi kuin viime viikolla.

Salmisen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on nähtävissä hienoista laskua tapausmäärissä.

– Mutta hyvinkin paljon pitäisi päästä alas, Salminen sanoi THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa.

ILMOITUS

Salmisen mukaan tartuntoja on raportoitu tulleen muun muassa sukulaisvierailuista, lähipiiristä, yksityistilaisuuksista, mökkireissuilta ja kaveripiirien matkaillessa kotimaassa.

Rajoitustoimet näyttävät hidastaneen epidemian kasvuvauhtia

THL:n ja STM:n mukaan annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia. Rajoitustoimien vaikutukset tapausmääriin näkyvät viiveellä, ja tartuntoja todetaan edelleen paljon.

Viime viikolla koronavirustapauksia todettiin edellisviikon tapaan eniten työikäisillä ja erityisesti 20–29-vuotiailla.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että monella maahan saapuvalla on jo mukanaan ennakkotestitodistus. Kyseisten matkustajien osuus on kasvanut alkuvuoden aikana. Lähes kaikkien kerrottiin osallistuvan rajalla tarjottuun testiin.

Sairaalahoidon tarve kasvoi

Ikääntyneiden rokottamisen kerrotaan edenneen hyvin. THL:n ja STM:n mukaan yli 80-vuotiaista on rokotettu noin 84 prosenttia, 75–79-vuotiaista noin 68 prosenttia ja 70–74-vuotiaista noin 34 prosenttia. Arvio on, että koko maassa 70 vuotta täyttäneet olisivat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen viikkoihin 15–16 mennessä. Nyt meneillään on viikko 13.

Maaliskuun aikana sairaalahoidon tarve kasvoi huomattavasti. Myös tehohoidon tarve kasvoi selvästi viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Enimmillään tehohoidossa oli tiistaina 23. maaliskuuta samanaikaisesti 64 covid-19-potilasta.

– Viimeksi kuluneen viikon aikana tehohoitopotilaiden määrä on kuitenkin pienentynyt, THL:n ja STM:n tiedotteessa todetaan.