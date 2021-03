Lehtikuva/Markku Ulander

Riskiryhmäläisten rokotukset ovat pian valmiit, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Sitä ennen järjestystä ei muuteta.

Hallitus voi muuttaa koronarokotusten järjestystä ja painottaa vaikeimpia epidemia-alueita sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu. Tämä oli ministerien kanta, kun he saapuivat alkuiltapäivällä Säätytalolle neuvottelemaan rokotusjärjestyksen lisäksi exit-strategiasta.

Rokotusjärjestyksen muuttaminen on vaikeaa etenkin keskustalle. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Säätytalolle saapuessaan, että asiaa ei pitäisi käsitellä puoluepoliittisena kysymyksenä. Ratkaisevaa on, miten epidemiasta päästään mahdollisimman nopeasti eroon.

– On kuitenkin tärkeää, että sovitusta pidetään kiinni. Riskiryhmät ja yli 70-vuotiaat rokotetaan ensin kaikkialla maassa ja sillä mennään eteenpäin.

Kaikkosen mukaan keskusta kuuntelee asiassa THL:n ja STM:n suosituksia. Jos ne suosittelevat jonkinlaista alueellista painotusta, senkin on voitava olla työkalupakissa. Rokotusten keskeyttäminen muualla maassa alueellisen painotuksen takia ei kuitenkaan käy.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei odota päivän neuvotteluista kovin vaikeita. Hallitus on linjannut, että rokotuksien painottaminen pahimmille epidemia-alueille on mahdollista ja siihen otetaan tänään kantaa.

– Tähän asti olemme noudattaneet sitä, että päätökset on hyväksytty asiantuntijatiedon pohjalta eikä niihin ole poliittisesti koskettu.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kannattaa rokotejakelun alueellista painottamista. Sen mukaan rokotusjärjestystä pitäisi kuitenkin muuttaa jo ennen kuin kaikki riskiryhmät on rokotettu. Hallituksella ei näytä olevan tähän valmiutta.

Marinin mukaan asia linjataan tänään.

Myös opetusministeri Jussi Saramo (vas.) painotti parhaan tiedon kuuntelemista, jolla tartunnat saadaan minimoitua ja taudin leviäminen estettyä.

– Sitä linjaa tullaan jatkamaan. Olemme pyytäneet, että tässä ei politikoitaisi mihinkään suuntaan olivat parhaat kannatusalueet missä vaan.

Myös Saramon mukaan on selvää, että riskiryhmät täytyy rokottaa koko maassa.

– Jos asiantuntijat ovat sitä mieltä, että paras turva myös riskiryhmille saadaan joillain painotuksilla niin totta kai silloin niitä pitää käyttää.

”Puoli tusinaa aluetta vaikeutumassa”



Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan riskiryhmäläisten rokottamisen tinki on jo viittä vaille valmis ja se on vietävä loppuun. Mutta alueellistakin painotusta on harkittava.

– Millä mallilla toimitaan, sitä me tänään esittelemme valtioneuvostolle, Kiuru kertoi.

Hänen mukaansa rokotusjärjestyksen muuttaminen edellyttäisi lausuntokierrosta, joka voidaan viedä läpi nopeasti. Aikataulua Kiuru ei lähtenyt arvioimaan.

Kiurun mukaan koronatoimissa on kiire. Epidemian hallinnan pitäisi olla kunnossa kuuden viikon kuluttua toukokuun puolivälissä tai muuten kesästä menetetään huolettomia päiviä.

Kiuru kantoi huolta siitä, että Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tilanne ei ole ainoa ongelma. Tautitilanne on pahentunut myös Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja pahenee Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla.

– Olen hyvin huolissani siitä, että meillä on kohta puoli tusinaa aluetta, jotka menevät epidemian hallinnan osalta yli sadan ilmaantuvuuden. Siihen ei kerta kaikkiaan ole varaa, kun tartunnat pitää saada laskuun, ei nousuun.