Hannu Hurme

Vasemmisto vaatii kulttuuriväelle tukea: ”Hätä alalla on erittäin suuri”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää kulttuurialalle lisätukea – ”Tanskan mallia selvitettävä”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa koronarajoituksista kärsivälle kulttuurialalle lisätukea. Myös suoraa kompensaatiota eli niin sanottua Tanskan mallia olisi eduskuntaryhmän mielestä selvitettävä. Ryhmä teki asiasta toimenpidealoitteen eduskunnassa keskiviikkona.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mukaan keskeistä on varmistaa, että uusi tuki soveltuu erityisesti myös freelancereille ja itsensä työllistäjille.

– Kulttuurialan ahdinkoon on suhtauduttava vakavasti. Se on välttämätöntä alan ammattilaisten toimeentulon, suomalaisen kulttuurielämän ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Siksi me vasemmistoliitossa olemme läpi vuoden vaatineet parannuksia alan tilanteeseen, Arhinmäki sanoo.

Koronarajoitukset ovat käytännössä estäneet kulttuurialan toimijoiden elinkeinon.

Freelancerit ja itsensätyöllistäjät väliinputoajia

Kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää nykyisiä tukimekanismeja riittämättöminä. Koronakriisin vuoksi koko kulttuuri- ja tapahtuma-ala on joutunut huomattaviin vaikeuksiin, kun eriasteisia rajoitustoimia on ollut käytössä jo yli vuoden ajan. Esimerkiksi tapahtumateollisuus työllistää Suomessa yli 50 000 henkilöä, joista moni on ollut jo vuoden työtä vailla.

– Koronarajoitukset ovat käytännössä estäneet kulttuurialan toimijoiden elinkeinon, kun keikat, esitykset ja muut tapahtumat on peruttu. Hätä alalla on tällä hetkellä erittäin suuri, Honkasalo sanoo.

Hallitus on koronakriisin aikana päättänyt jo useista tukipaketeista, joilla on tuettu yrityksiä ja turvattu ihmisten toimeentuloa. Vasemmistoliiton ryhmä näkee kuitenkin, että varsinkin kulttuurialalla liian moni on kuitenkin jäänyt väliinputoajaksi.

– Iso osa kulttuurialan ammattilaisista on freelancereitä, pienyrittäjiä, yksinyrittäjiä tai sekatyöläisiä. Heillä ei välttämättä ole isoja juoksevia kuluja, kuten toimitilojen vuokria, joita esimerkiksi kustannustuki korvaisi, Honkasalo sanoo.

Tanskan malli ja tapahtumatakuu

Kansanedustaja Pia Lohikosken kehottaa hallitusta selvittämään pikimmiten voisiko Tanskan mallia tuoda helpotusta tilanteeseen myös Suomessa.

Tanskan malli tarkoittaisi suoraa kompensaatiota kulttuurialan ammattilaisille. Mallissa keskeistä on se, että sillä korvataan koronan aiheuttamia tulonmenetyksiä. Tuki on suunnattu taiteenaloille, joihin korona ja sen tuomat rajoitukset ovat pahiten vaikuttaneet.

– Myös valmistelussa oleva tapahtumatakuu on suunniteltava niin, että sekä artistit että freelancerit ja itsensä työllistäjät voivat sen kautta saada korvauksia, jos kesätapahtumia joudutaan perumaan, Lohikoski vaatii.