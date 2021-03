All Over Press/EPA-EFE/ANTHONY SIAME

Uusi presidentti on herättänyt tansanialaisissa suurta toiveikkuutta

Presidentti Samia Suluhun odotetaan palauttavan ihmisten luottamuksen poliittiseen järjestelmään.

Uudet tuulet puhaltavat Tansaniassa sen jälkeen kun itsevaltias presidentti John Magufuli kuoli kaksi viikkoa sitten koronaan ja varapresidentti Samia Suluhusta tuli koko Itä-Afrikan alueen kaikkien aikojen ensimmäinen naispuolinen presidentti.

Vallanvaihdosta on seurattu Suomessakin tarkasti, sillä Tansania on ollut suomalaisen kehitysavun tärkein kohdemaa 1970-luvulta vuoteen 2015 asti, jolloin presidentti Magufuli tuli valtaan.

Samia Suluhua luonnehditaan monella tapaa edeltäjänsä vastakohdaksi. Häntä pidetään hyvänä kuuntelijana ja harkitsevana johtajana, joka osaa ottaa neuvoja vastaan ennen päätöksentekoa.

Edesmennyt presidentti John Magufuli oli puolestaan juuri se afrikkalainen valtionpäämies, joka piti koronavirusta länsimaiden saatanallisena hapatuksena, josta pysyisi loitolla höyryhengityksellä, yrttilääkkeillä ja rukoilemalla sankoin joukoin kirkoissa ja moskeijoissa.

Tansania selvisi viime vuoden kevään ensimmäisestä korona-aallosta vähin uhrauksin, mutta tämän vuoden tammikuussa tauti alkoi levitä laajalle. Tosin tarkempia tietoja tartuntamääristä ei ole, koska Magufuli kielsi tilastojen pitämisen ja yleensäkin kaiken julkisen puhumisen koronasta ilman hallitukselta etukäteen saatua lupaa.

Samia Suluhun nimitys presidentiksi ei ollut kirkossa kuulutettu, vaan asiasta käytiin kulissien takana kovaa vääntöä kahden viikon ajan, kun Magufuli makasi hengityskoneessa saatuaan koronan seurauksena sydänhalvauksen.

Viranomaiset eivät antaneet mitään tietoja presidentin sairastumisesta. Useita ihmisiä sen sijaan pidätettiin epäiltynä presidentin terveydentilaa koskeneiden huhujen levittämisestä sosiaalisessa mediassa.

Maanpaossa oleva oppositiojohtaja Tundu Lissu tviittasi Brysselistä käsin, että Magufuli oli sairaalahoidossa ensin Keniassa ja sitten Intiassa, mutta jälkeenpäin on käynyt ilmi, että tämä oli koko ajan tajuttomana ja paikallisen suojelupoliisin vartioimana valtion korkeimmille virkamiehille varatussa erikoissairaalassa Dar es Salaamissa.

Magufulin nimittämät tiedustelujohtajat halusivat, että myös hänen seuraajansa kuuluisi Victoriajärven alueen sukuma-heimoon, mutta armeijan komentajat ja valtapuolue CCM:n vanhemmat johtajat pitivät kiinni siitä, että varapresidentti nimitetään presidentiksi perustuslain edellyttämällä tavalla.

Samia Suluhu on paitsi nainen myös muslimi ja kotoisin Sansibarista eikä Manner-Tansaniasta. Tansania on liittovaltio, jossa Sansibarin saarialueella on varsin laaja itsehallinto.

Magufulin kuoleman jälkeen Tansaniaan julistettiin kahden viikon maansuru. Sosiaalinen media täyttyi suruviesteistä ja edesmenneen presidentin ylistyskertomuksista. Presidentin ruumissaattuetta seuraamaan saapui satoja tuhansia ihmisiä eri puolilla maata.

Ulkopuolisen oli vaikea ymmärtää, kuinka aitoja surunilmaukset olivat, sillä Magufuli oli paitsi harhaoppinut koronan kieltäjä myös kovaotteinen tyranni, joka lakkautti kaikki kriittiset mediat ja vangitutti oppositiojohtajat, jollei heitä hakattu sairaalakuntoon tai yritetty murhata.

Tansanian viime syksyn vaaleja pidetään yleisesti demokraattisten vaalien irvikuvana.

Magufuli sai aikoinaan tienrakennuksesta vastaavana ministerinä ollessaan kutsumanimen ”Puskutraktori”. Teitä tosiaan rakennettiin ja kunnostettiin ennätysvauhdilla myös hänen presidenttikaudellaan, mutta kutsumanimi viittasi pikemminkin hänen jyräävään johtajuustyyliinsä, jossa vastaansanomisia ei kuunneltu.

Uusi presidentti Samia Suluhu on herättänyt tansanialaisissa suurta toiveikkuutta, jollaista ei maassa vähään aikaan ole nähty.

– Nyt on aika haudata erimielisyydet ja osoittaa yhtenäisyyttä ja rakkautta, kansan suussa tuttavallisesti Mama Samiaksi kutsuttu 61-vuotias presidentti kehotti virkaanastujaispuheessaan.

Magufulin muistotilaisuudessa hän puhui suoraan epäilijöille, joiden mielestä nainen ei olisi kykenevä toimimaan maan johdossa:

– Teille haluan kertoa, että tässä edessänne seisoo Tansanian presidentti, joka on biologisilta ominaisuuksiltaan nainen.

Suruväki osoitti suosiota kolmen minuutin ajan.