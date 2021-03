Lehtikuva/Michal Cizek

Sekä Italia että Saksa yrittävät saada kolmannen tartunta-aallon kuriin.

Italia asettaa viiden päivän karanteenin muista EU-maista saapuville, lähde maan terveysministeriössä kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Karanteenisääntö koskee sekä ulkomaiden kansalaisia että italialaisia. Karanteenin yhtenä tarkoituksena onkin hillitä italialaisten intoa matkustaa ulkomaille lomailemaan. Kaikkien maahan pyrkivien on esitettävä negatiivinen testi ennen maahan tulemista, ja toinen negatiivinen testi viiden päivän karanteenin jälkeen.

Italiassa on jo ennestään voimassa karanteenivaatimus useimmille EU:n ulkopuolisten maiden asukkaille, ja joistakin maista ei pääse Italiaan lainkaan.

Italiassa on käytössä tiukkoja koronarajoituksia, ja pääsiäisen ajaksi maassa astuu voimaan tiukka sulkutila.

Italia pyrkii parhaillaan saamaan kuriin kolmannen tartunta-aallon. Tartuntojen määrä alkoi nousta uudelleen helmikuun lopulla ja on noussut maaliskuussa keskimäärin yli 20 000:een päivässä. Kuolemantapauksia on raportoitu maaliskuun jälkipuoliskolla keskimäärin yli 400 päivässä.

Euroopan ensimmäinen vakava koronavirusepidemia koettiin vuosi sitten Pohjois-Italiassa. Italiassa on tilastoitu koko pandemian aikana yli 108 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Italian pääministeri Mario Draghi, 73, rokotettiin keskiviikkona Astra Zenecan rokotteella. Draghin kanslian mukaan pääministeri kävi vaimoineen rokotettavana rokotusasemalla Terminin rautatieasemalla Roomassa.

Saksa jatkaa tiukkaa valvontaa Tshekin rajalla

Myös Saksa kertoi tiistaina tiukentavansa valvontaa rajoillaan. Naapurimaista saapuville aletaan tehdä aiempaa enemmän satunnaistarkastuksia, joilla varmistetaan, että heillä on mukanaan todistus negatiivisesta koronatestituloksesta.

Sisäministeri Horst Seehoferin mukaan poliisi lisää tarkastuksia seuraavien 8–14 päivän ajan.

– Saavutpa sitten Puolasta, Ranskasta tai Tanskasta, kaikkien tulisi varautua siihen, että heidät tarkastetaan ja erityisesti esittämään negatiivinen testitulos, Seehofer kertoi.

Tarkastuksia on tarkoitus tehdä 30 kilometrin vyöhykkeellä Saksan rajojen sisällä. Jos jonkun havaitaan rikkoneen sääntöjä, häntä ei käännytetä pois maasta, mutta hän voi saada sakot. Korkean riskin alueiksi määritellyistä maista kuten Ranskasta tulevien täytyy myös mennä karanteeniin.

Ainoastaan Tshekin rajalla ovat käytössä systemaattiset rajatarkastukset, joissa jokainen auto tarkastetaan ja pääsy Saksaan voidaan evätä ilman negatiivista testitulosta. Virusmuunnosten piinaaman Tshekin tautitilanne on yksi Euroopan vakavimmista. Siellä on pandemian aikana kirjattu yli 26 000 koronakuolemaa, mikä on Johns Hopkinsin yliopiston mukaan asukaslukuun nähden maailman maista toiseksi eniten San Marinon jälkeen.

Seehoferin mukaan tiukkaa valvontaa Tshekin rajalla jatketaan ainakin kahden viikon ajan. Sen sijaan systemaattinen rajavalvonta Itävallan Tirolin osavaltiosta tuleville ajoneuvoille lopetetaan, sillä Tirolin epidemiatilanne on kohentunut.

Tiistaista lähtien lentokoneella Saksaan saapuvien täytyy esittää negatiivinen koronatesti ennen koneeseen astumista, riippumatta siitä mistä he lähtevät matkaan.

Tartuntamäärät Saksassa ovat Italian tavoin kasvaneet maaliskuussa, ja saksalaisia on kehotettu pysymään kotonaan pääsiäisen yli.