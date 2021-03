Jussi Joentausta

Uuden Suomen gallup ennakoi kokoomuksen Juhana Vartiaista seuraavaksi pormestariksi.

Kokoomus on menettänyt rajusti kannatustaan Helsingissä, mutta säilyttämässä silti suurimman puolueen paikan, kertoo Uuden Suomen tänään julkaisema kannatuskysely . Kokoomus on runsaan prosenttiyksikön vihreiden edellä. Tällä tuloksella kansanedustaja Juhana Vartiainen olisi kaupungin seuraava pormestari.

Kokoomuksen kannatus on sulanut viime kuntavaalien 28,3 prosentista 24,4:ään. Myös vihreiden kannatus on alentunut. Se on 23,1, mikä on tasan prosenttiyksikön vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Sanna Marin -ilmiö heijastuu pääkaupunkiinkin. SDP:n kannatus on noussut 13,8 prosentista 15,9:ään.

Vielä kovemmassa nosteessa on vasemmistoliitto. Puolueen Helsingin kannatus on nyt 13,8 prosenttia, kun se viime vaaleissa oli 11,2.

Tällä tuloksella vasemmistoliitto pitäisi perussuomalaiset edelleen selvästi takanaan, vaikka puolue on suurin gallupnousija. Perussuomalaisten kannatus on noussut 6,7 prosentista 10,7:ään.

Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo iloitsee puolueen vaihtoehdon saamasta kannatuksesta.

”Me olemme Helsingissä selkeästi vaihtoehto koulutusleikkauksia ajavalle talouskuripolitiikalle.”

Helsingissä Vasemmistoliitolla kova noste. Hienoa! Me olemme Helsingissä selkeästi vaihtoehto koulutusleikkauksia ajavalle talouskuripolitiikalle. Rikkaalla pääkaupungilla on varaa investoida lähihistorian pahimman kriisin keskellä lapsiin ja nuoriin!https://t.co/6qUu67toSC — Veronika Honkasalo (@veronikahonka) March 30, 2021

