Lehtikuva/-

Kiina kiilaa Yhdysvaltojen ohi maailman suurimmaksi kansantaloudeksi vuonna 2028 eli viisi vuotta aiemmin ennustettua nopeammin, arvioi The Centre for Economics and Business Research.

Vaikka Suomi kuuluu EU:hun, meillä pitäisi olla ainakin oma ulkopolitiikan alue eli ulkomaankauppapolitiikka. Suomi elää viennistä, josta noin 60 prosenttia suuntautuu EU-maihin. Kiina oli vuonna 2019 viennissä Suomen kuudenneksi suurin kauppakumppani ja tuonnissa neljänneksi suurin. Tämän vuosikymmenen lopulla maailman suurimmaksi kansantaloudeksi ennusteiden mukaan nouseva Kiina avaa meille elintärkeässä viennissä suuren ikkunan.

Kaikkia munia ei pidä laittaa läntiseen koriin. Lyhin matka Helsingistä Pekingiin ei ole kiertäen Brysselin kautta. Aurinko nousee Kaukoidästä.

Kiinaa moititaan ihmisoikeusrikkomuksista. Eivät kaikki ihmisoikeudet ole korkeassa kurssissa kaikissa niin sanotuissa läntisissä demokratioissakaan: on työttömyyttä, köyhyyttä, rotusortoa, asunnottomuutta, pitkiä leipäjonoja ja miljoonia ihmisiä vailla sairausvakuutusta.

Taito Taskinen

Kuopio