Koronavirus estää toritapahtumat kuntavaaliehdokkailta, mutta ei musiikkivideon tekemistä.

18 helsinkiläistä vasemmistoliiton kuntavaaliehdokasta ja yksi vantaalainen ehdokas ovat tehneet musiikkivideo Hiski Salomaan työväenlaulusta Vapauden kaiho. Se julkaistiin maanantaina 29.3. ja on nyt kaikkien kuultavissa ja nähtävissä.

Laulun tuoreen sovituksen yhdessä Riku Kantolan kanssa tehnyt Koiton Laulun taiteellinen johtaja Tomas Takolander kertoo, että hän halusi tuoda laulun nykyaikaan.

– Alkuperäinen on vanhaa estetiikkaa, eikä se tule lähelle nykyihmistä. Tässä uudessa on kaari, lähtee askeettisesta, mutta kun puhutaan vapaudesta, se aukeaa duuriin, Takolander.

Korona-aika lisännyt toivoa

Sovitus onkin tunnelmaltaan dramaattisempi kuin Hiski Salomaan alkuperäinen kappale.

Korona-aika on lisännyt myös toivoa, että ihmiset välittäisivät toisistaan enemmän ja välittäisivät enemmän maapallon tilasta

– Sen tempo on hitaampi ja rytmillisiä iskuja tapahtuu verkkaisemmin. Ei se nyt sentään surumarssi ole, mutta siitä voi ottaa mielikuvaa, kun ajattelee surumarssissa kävelevien jalkojen kopsauksia maahan. Samalla kappale tulee haikean kauniiksi. Se kuvastaa juuri tätä korona-aikaa, kun kaikki tuntuu pysähtyneeltä ja odottavalta. Korona on tuonut monelle ihmiselle kärsimystä. Korona-aika on lisännyt myös toivoa, että ihmiset välittäisivät toisistaan enemmän ja välittäisivät enemmän maapallon tilasta, kuvailee Torsti Alhava, yksi laulajaehdokkaista.

Kappalevalinnan ovat tehneet ehdokkaat itse.

– Vapauden kaiho sanoma on positiivinen. Että tekemällä yhteistyötä, voimme voittaa köyhyyden vankilan. Sanoma on myös ajaton, koskettaa meitä kaikkia juuri nyt ja huomennakin, Alhava selvittää. Takolanderkin nyökyttää valinnalle: Vapauden kaiho resonoi hyvin tätä(kin) aikaa.

Somessa vaalityö yksinäistä puurtamista

Alhava kertoo, että idea musiikkivideon tekemiseen syntyi siitä, että tänä vuonna ehdokkaat eivät pääse toreille telttoinensa tapaamaan äänestäjiä.

– Vaalityö on monelle yksinäistä puurtamista somessa. Mutta tämän saatoimme tehdä yhdessä. Teimme kaiken koronasäännöksiä noudattaen. Kuvasimme osan videosta Hakaniemen torilla, joka on symbolinen paikka, koska juuri sinne oli kaavailtu monia vaalitapahtumia. Hakaniemen tori on myös perinteinen vasemmistolle läheinen tori, jossa lähellä on vanha työväentalon torni ja monien ammattiliittojen toimistoja.

Video alkaakin tyhjästä Hakaniemen torista ja taustalla näkyy harmaa taivas ja meri.

– Sitten torille ilmestyy kolme Vasemmistoliiton ehdokasta, jotka alkavat laulaa Vapauden kaihoa. Sitten tulee seuraavat kolme jne. Välillä näytetään kuvaa äänityspaikasta, joka oli Meri-Helsingin musiikkiopisto. Yksi laulajista, Laura Lintula, on musiikkiopiston rehtori ja hän järjesti meille mahdollisuuden tehdä äänitys siellä. Lopuksi palataan tyhjälle torille, kuuluu lokkien ja tuulten ääntä ja lopussa vain hiljaisuus kunnioituksesta koronan aiheuttamalle kärsimykselle ja myös kunnioituksesta työväenlauluperinteelle, Alhava kuvailee sanoin videon.

Laulu suunnattu myös uusille heikko-osaisille



Alhava muistuttaa, että korona on luonut uuden heikko-osaisten ryhmän: kulttuuri-alan ihmiset, joiden työt loppuivat monille kuin seinään.

– Toki myös muita aloja on paljon, jotka ovat kärsineet kuten hotelli- ja ravintola-ala, lentoliikenne ja matkustajaliikenne ylipäänsä.

Musiikkivideo laulaa Alhavan mukaan myös näille uusille heikko-osaisille, mutta myös kaikille vähäosaisille, jotka elävät köyhyydessä.

– Kulttuurialan ammattilaisena on sanottava että tilanne on huono, Takolander sanoo.

Alan hätähuuto vain voimistuu ja voimistuu, kun ratkaisua ei saada millään aikaan.

– Kaikki tällaiset tilanteet jotka työllistävät ammattilaisia, ovat tervetulleita. Mutta onhan tässä silti iso systeeminen asia ratkaistava, hän toteaa.

Laulavat ehdokkaat

Torsti Alhavan ja Laura Lintulan lisäksi musiikkivideolla laulavat Edina Bilajac, Mirka Haili; Elina Kauppila, Sini Kollan, Niina Pahtela (Vantaa), Saana Simonen, Minna Sirnö, Galia Suarez Katainen, Elina Vainikainen, Aydin Ilmari, Pertti Kurkela, Juho Lehto, Henrik Nyholm, Santtu Santo Salmela, Janne Selin ja Sami Säynevirta.

Laulajat rahoittivat itse videon tekemistä sen lisäksi, että Helsingin Vasemmistoliitto tuki rahallisesti hanketta.

Musiikkivideon kuvauksesta vastasi Juha Martinmaa. Äänityksestä vastasi Riku Kantola. Arvind Ramachandran teki videon englanninkieliset tekstitykset.