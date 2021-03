IPS/Mohammed Lere

Nigeriasta on tulossa maailman vaarallisimpia paikkoja. Kansainvälisessä terrorismilistauksessa arvioidaan, että terrorismi vaikuttaa Nigeriaan kolmanneksi eniten maailmassa. Sen edelle yltävät vain Afganistan ja Irak.

Vaikutus on suurin Nigerian pohjoisosassa, jota vaivaavat ääri-islamistinen Boko Haram, maantierosvot, maanviljelijöiden ja karjankasvattajien konfliktit sekä kidnappaukset. Etenkin Boko Haram on ottanut kaappauskohteikseen lapset ja nuoret. Viime vuonna valmistunut tutkimus selvittää, miksi näin on.

Kaapatut lapset ovat tehokas neuvotteluväline, kun Boko Haram haluaa vapauttaa valtion vangitsemia jäseniään. Lapsista saa myös sievoiset lunnaat ja kansainvälistä huomiota. Se puolestaan tekee joukkiot houkutteleviksi yhteistyökumppaneiksi muille terroristiryhmille.

Lapset ovat käyttökelpoisia itsemurhapommittajia ja ihmiskilpiä. Hyökkäykset kouluihin istuvat täydellisesti Boko Haramin ideologiaan, joka pohjautuu länsimaisen koulutuksen vastustamiseen. Tytöt puolestaan kiinnostavat seksuaalisen hyväksikäytön kohteina.

