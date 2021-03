Tunnistatko tilanteen: pesukone pitää outoa ääntä, ja kylmä hiki kihoaa otsalle. Ei yksinkertaisesti ole rahaa ostaa uutta konetta, eikä pankista saa lainaa, kun ei ole vakuuksia. Pienituloiselle liiankin tuttu tilanne. Mikä neuvoksi?

Liian usein ainoa vastaus on pikavippi. Se ei olisi ongelma, jos olisi tulossa mukava summa rahaa, jolla maksaa koko vipin pois. Jos taas tulot ovat pienet, saattaa joutua kamppailemaan vipin kanssa pitkään ja maksamaan alkuperäisen summan monin kerroin. Taloudellinen tilanne vain huononee.

Hallitus laittoi onneksi pikavipeille väliaikaisen korkokaton 30.9.2021 saakka, mutta entä sen jälkeen? Pikavipeillä saa taloutensa todella kuralle. Se on kuin se kuuluisa housuun pissaaminen pakkasella: lämmittää hetken.

Ei tarvitse olla holtiton rahankäyttäjä, jotta joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, jopa ulosottoon. Korona on aiheuttanut paljon myös taloudellista kurjuutta. Korona vei työt yllättäen muun muassa ravintola- ja matkailualan ja vapaa-ajan palveluiden ihmisiltä. Moni on joutunut turvautumaan paitsi läheisten antamiin lainoihin ja omaisuutensa myymiseen myös pikavippeihin. Varmasti useat heistä uskoivat, että korona on vain lyhyt jakso, ja sitten palataan taas normaaliin elämään ja töihin. Moni on kuitenkin ollut jo vuoden ilman töitä.

Sosiaalisella luototuksella, eli kunnan myöntämällä matalakorkoisella lainalla, pääsisi irti pikavippien kurimuksesta: velat voisi yhdistää ja maksaa vain yhteen paikkaan.

Sosiaalinen luototus on kuitenkin kunnille vapaaehtoista. Nokiallakin olemme tehneet asiasta aloitteen jo joulukuussa 2019, mutta se on yhä käsittelemättä. Olisi kiire saada sosiaalinen luototus jokaiseen kuntaan. Toivon, että hallitus ottaa tämän asiakseen. Monen talouden syöksykierteen voisi vielä pysäyttää!

Kirjoittaja on myyjä ja luottamusmies.