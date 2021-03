All Over Press/Nathan Posner

Muutaman tuhannen työntekijän varasto Alabamassa kamppailee jättiyhtiön painostusta vastaan. Jos järjestäytyminen onnistuu, voi se kannustaa samaan muuallakin.

Yksi tämän vuoden kenties merkittävimmistä äänestyksistä on meneillään Alabaman Bessemerissä, jossa Amazon-yhtiön varastotyöntekijät pyrkivät järjestäytymään ammattiliittoon.

Yhdysvalloissa tällaiset äänestykset järjestää liittovaltion elin, kansallinen työsuhdelautakunta (National Labor Relations Board).

Bessemerin työntekijät ilmaisevat kantansa postiäänestyksellä, ja kuorten on oltava perillä työsuhdelautakunnan Alabaman toimistossa viimeistään maanantaina 29. maaliskuuta.

Bezos on kasvattanut kymmenillä miljardeilla varallisuuttaan pandemian aikana.

Amazon on tunnettu huonoista työoloistaan. Yhdysvaltain senaatin budjettivaliokunta järjesti viime viikolla tilaisuuden, jossa käsiteltiin tulonjaon ja varallisuuden eriarvoisuutta. Kuultavana oli muun muassa Amazonin Bessemerin varastolla työskentelevä Jennifer Bates. Myös Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos oli kutsuttu, mutta hän ei osallistunut tilaisuuteen.

Jennifer Bates kertoi varaston kovista tuottavuusvaatimuksista ja työntekijöiden tiukasta valvonnasta. Amazon tunnetaan yhtenä työntekijöiden elektronisen valvonnan edelläkävijöistä.

ILMOITUS

Batesin mukaan varastolla tehdään 10 tunnin työpäiviä, joihin sisältyy vain kaksi puolen tunnin taukoa. Työntekijöitä pidetään pelon vallassa potkujen saamisen uhalla.

Myöskään työturvallisuus ei ole hyvällä tolalla. Koronaepidemian aikana tämä on näkynyt korkeina tartuntalukuina Amazonin varastoissa.

Poikkeuksellinen huomio

Bessemerin varastossa työskentelee 5 800 työläistä. He ovat siis vain pieni osa niistä yli 800 000 työntekijästä, jotka työskentelevät Amazonin eri toimipisteissä Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti Amazonilla on 1,3 miljoonaa työntekijää.

Mutta jos Bessemerin työntekijät äänestävät järjestäytymisen puolesta, heistä tulee Amazonin ensimmäiset ammattiliittoon kuuluvat yhdysvaltalaiset työntekijät yhtiön neljännesvuosisadan kestäneen historian aikana. Järjestäytymisyrityksiä on ollut aiemminkin, mutta yhtiö on pystynyt torjumaan ne.

Muualla maailmassa Amazon on joutunut taipumaan ammattiliittojen läsnäoloon paikallisten lakien mukaisesti.

Bessemerin äänestys on herättänyt poikkeuksellista huomiota. Mielenkiintoa on lisännyt verkkokaupan entisestään lisääntynyt merkitys koronan aikana.

Lehtikuva/Alex Wong

Bessemerin työntekijöiden järjestäytymispyrkimys on saanut paljon tukijoita, tunnetuimpina presidentti Joe Biden sekä useat demokraattipoliitikot kuten Bernie Sanders. Monet ammattiliitot ovat antaneet tukensa, mukana myös ammattiurheilijoiden järjestöjä kuten baseballin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajien liitot.

Tukensa on antanut myös Black Lives Matter -liike. Bessemerin varaston työntekijöistä 85 prosenttia on mustia; kaikista Amazonin yhdysvaltalaisista työntekijöistä mustia on 27 prosenttia.

Ehkä yllättävin tukija on republikaanisenaattori Marco Rubio. Tätä voi osaltaan selittää trumpilaisten ja Jeff Bezosin huonot välit. Bezosin omistama Washington Post -lehti on ollut Trumpin ankara arvostelija.

Yhtiö kampanjoi vastaan

Monet pitävät jopa käänteentekevänä, jos Bessemerin varastotyöntekijät onnistuvat järjestäytymään. Kyseessä olisi matalapalkkaisten työntekijöiden voitosta yhtä maailman mahtavimpia yhtiöitä vastaan.

Lisäksi Alabama kuuluu etelävaltioihin, joissa ay-vastainen henki on vielä kovempaa kuin pohjoisempana. Se on yksi 27 osavaltiosta, joissa on voimassa ammattiliittojen toimintaedellytyksiä heikentävä ”oikeus työhön” -laki.

Ammatillinen järjestäytyminen on heikentynyt Yhdysvalloissa vuosikymmeniä. Yksityisellä sektorilla järjestäytymisaste on enää vain 6,4 prosenttia.

Amazon on kuukausien ajan käynyt rajua kampanjaa Bessemerin työntekijöiden järjestäytymishanketta vastaan. Se maksaa konsulteille 10 000 dollaria päivässä, jotta hanke torjuttaisiin.

Työntekijöiden on ollut pakko osallistua Amazonin järjestämiin kokouksiin, joissa mustamaalataan ammattiliittoja. Yhtiö lähettää heille samaa sanomaa toitottavia tekstiviestejä ja jakaa lentolehtisiä, varastossa on ay-vastaisia julisteita.

Amazon yritti myös estää postiäänestyksen ja vaatia henkilökohtaista äänestämistä, mutta työsuhdelautakunta ei suostunut siihen.

Amazon pelkää, että yhtiölle tappio Bessemerin äänestyksessä avaisi pään järjestäytymiseen muuallakin.

Bezosin miljardit

Yksi Amazonin pääargumenteista on, että sen maksama 15 dollaria on yli kaksinkertainen valtakunnalliseen 7,25 dollarin minimituntipalkkaan nähden. Tähän on huomautettu, että muut alueella sijaitsevat varastot maksavat parempaa tuntipalkkaa.

Jeff Bezos on maailman varakkain ihminen. Bloombergin mukaan hänen omaisuutensa arvo oli helmikuun lopussa 190 miljardia dollaria (160 miljardia euroa). Tämä on noin kaksi ja puoli kertaa Suomen valtion vuosibudjetin verran.

Bezos on myös kasvattanut kymmenillä miljardeilla varallisuuttaan pandemian aikana. Oxfam laski tammikuussa, että pelkästään viime vuoden maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana hänen vaurautensa kasvoi niin, että sillä rahalla olisi voinut jakaa jokaiselle Amazonin työntekijälle 105 000 dollarin bonuksen.

Amazon on erittäin kannattava yhtiö. Sen arvo on 1 600 miljardia dollaria, joka on paljon enemmän kuin monien maiden bruttokansantuote – esimerkiksi yli kuusinkertainen Suomen viime vuoden bkt:hen verrattuna.

Vaikutusvaltainen yhtiö

Yhdysvaltain entinen työministeri Robert Reich vertasi sunnuntaina brittilehti Guardianissa 50 vuoden takaista tilannetta nykyiseen. Puoli vuosisataa sitten General Motors oli maan suurin työnantaja. GM:n työntekijällä oli nykyrahassa 35 dollarin tuntipalkka ja vaikutusvaltaa työpaikkansa asioihin.

Nyt suurimmat työnantajat ovat Amazon ja Walmart. Kummassakin tuntipalkka on suunnilleen 15 dollaria ja ne ”kohtelevat työntekijöitään kuin karjaa”.

GM:ssa työntekijät kuuluivat ammattiliittoihin, Amazonilla ja Walmartilla eivät.

Reichin mukaan vaikutusvaltaiset jättiyhtiöt ovat ajaneet osavaltioihin ”oikeus työhön” -lakeja ja lobanneet työntekijöiden suojaksi säädettyjen liittovaltion lakien heikentämiseksi.

Ne ovat keventäneet onnistuneesti verotaakkaansa – esimerkiksi Amazon ei maksanut lainkaan liittovaltion veroa vuonna 2018. Amazon on kiristänyt osavaltioilta verohelpotuksia pelivälineenään toimipisteensä sijoittaminen.

Amazonin pääkonttori on Seattlessa. Yhtiö sai vuonna 2018 uhkailemalla kaupungin peruuttamaan päätöksen, jolla kaupunki olisi rakentanut kohtuuhintaisia asuntoja suuryhtiöiltä perittävällä erityisverolla.