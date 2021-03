Laura Karlin/WWF

WWF:n Earth Hour • sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007. • Vuonna 2020 mukana oli yhteensä 190 maata ja maantieteellistä aluetta. • Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2009. • Tapahtuman aikana näytetään valomerkki maapallon puolesta sammuttamalla turhat valot. • vietetään tänä vuonna lauantaina 27.3. kello 20.30–21.30 paikallista aikaa.

Suomessa muun muassa Tampereella, Hämeenlinnassa ja Lempäälässä on ideoitu erilaisia verkkotapahtumia ja somehaasteita.

Maailmanlaajuista ympäristötapahtumaa WWF:n Earth Houria vietetään tänä vuonna turvallisesti kotona, verkossa tai näyttämällä valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta.

Earth Hour sammuttaa valot tutuista maamerkeistä ympäri maailmaa. Esimerkiksi Eiffel-torni, Colosseum, Sydneyn oopperatalo ja Victoria Harbour Hongkongissa pimentyvät. Maamerkkien valojen sammuttamisella kaupungit, yritykset ja organisaatiot näyttävät symbolisen eleen ilmaston ja luonnon puolesta. Verkkotapahtumat puolestaan keräävät ihmisiä yhteen muun muassa Latinalaisessa Amerikassa, Hollannissa ja Filippiineillä.

Suomessa valot sammuvat muun muassa Helsingissä Yleisradion linkkitornista, kaupunginteatterista ja Kallion kirkosta, Lahdessa Sibeliustalosta, Jyväskylässä Ylistön sillalta sekä Tampereella Näsinneulasta ja Särkänniemen huvipuistoalueelta. Lisäksi mukana on lukuisia kaupunkeja ja kuntia, jotka pimentävät julkisivuvalaistuksia ja katuvaloja. Myös yritykset ovat laajasti mukana. Kauppakeskukset sammuttavat mainos- ja julkisivuvalojaan muun muassa Porissa, Turussa ja Kouvolassa.

Earth Hour on aina innostanut keksimään monenlaisia tempauksia ilmaston ja luonnon hyväksi. Tänä vuonna tapahtumia järjestetään etenkin verkossa.

Lupauksia planeetalle

Suomessa kerätään Earth Hourin kunniaksi lupauksia planeetalle, ja moni organisaatio on innostunut levittämään sanaa lupauksista. Maapallon hyvinvointia edistäviä lupauksia kannustavat tekemään muun muassa Vaasan yliopiston ylioppilaskunta ja vantaalainen Sotungin lukio. Lupauksilla kiritetään päättäjiä kohti ripeitä ja vaikuttavia päätöksiä luonnon ja ilmaston puolesta.

– On tärkeää, että päättäjät kuuntelevat huolestunutta viestiä juuri tänä vuonna, sillä heillä on edessään lukuisia planeettamme kannalta tärkeitä päätöksiä. Lupauksia on jo nyt jätetty monipuolisesti, mikä osoittaa, että luonnon ja ilmaston huomioiville päättäjille on luvassa tukea ja kiitosta, WWF Suomen ilmastovastaava Bernt Nordman sanoo.

