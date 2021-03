Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Uefan on siirryttävä sanoista tekoihin

Uefa ja Fifa ovat taistelleet rasismia vastaan mediakampanjoilla, mutta sanat eivät enää riitä.

Viime viikolla vietettiin rasisminvastaista viikkoa, joka huipentui perjantaiseen Minna Canthin ja tasa-arvon päivään. Teemaviikko osoitti tärkeytensä valitettavalla tavalla Glasgow Rangersin ja Suomen maajoukkueen Glen Kamaran jouduttua Slavia Prahan Ondřej Kúdelan rasistisen solvauksen kohteeksi torstai-iltana pelatussa Eurooppa-liigan ottelussa.

Julkisuuteen toimitetussa lausunnossa todettiin Kúdelan sanoneen ottelun loppuhetkillä Kamaralle ”Olet v—n apina, tiedät että olet”. Tapauksesta on olemassa videomateriaalia ja myös Kamaran joukkuetoveri Bongani Zungu kuuli sanat. Slavia on kiistänyt tapahtuneen, mutta selitykset ontuvat pahasti.

Slavia Prahalla on synkkä historia rasismissa. Seuran kannattajia on syytetty viime vuosien aikana ainakin kolme kertaa rasistisesta käyttäytymisestä vastustajajoukkueen pelaajia kohtaan. Edellisessä tapauksessa vuonna 2019 solvausten kohteeksi joutui Interin hyökkääjä Romelu Lukaku.

Seura on yrittänyt lakaista ongelmat maton alle ja samalla tavalla se toimii nytkin. Vastuun kantamisen sijasta Slavia on pyrkinyt tekemään Kamarasta syntipukin kääntämällä huomion pelaajatunnelissa ottelun jälkeen väitetysti tapahtuneeseen kahakkaan. Tätä kirjoitettaessa tapahtumien tutkinta on vielä kesken.

Kamaraan kohdistuneen solvauksen ohella jalkapalloihmisiä ympäri maailman on järkyttänyt seuran kannattajien käytös tapauksen jälkimainingeissa. Slavian kannattajat julkaisivat ottelun jälkeisenä yönä kuvan, jossa rasistisessa banderollissa solvataan törkeästi Glen Kamaraa.

ILMOITUS

Samalla Kamaran sosiaalisen median tilit täyttyivät rasistisesta törkyspämmistä. Herjaavia viestejä on lähetetty sadoittain. Osa niistä on ollut nimettömien trollien tekosia, mutta mukana on ollut runsaasti myös tshekkiläisiä tuiki tavallisilta vaikuttavia ihmisiä omilla nimillä ja naamoillaan. Tämä kuvastaa ongelman laajuutta.

Suomen maajoukkueen kannattajat ovat urakoineet viestien ilmiantamisessa, mutta kaikkea saastaa ei valitettavasti ole saatu poistettua

sosiaalisesta mediasta ja sitä tulee koko ajan lisää.

Huuhkajien kannattajana ja kotimaisena jalkapallotoimijana Kamaran tapaus tuntuu suoralta hyökkäykseltä koko suomalaista jalkapalloyhteisöä kohtaan. Myös Palloliitto on reagoinut tapahtumiin voimakkaasti ja asettunut Kamaran tueksi.

Samalla on hyvä muistaa, että vastaavaa tapahtuu jatkuvasti kansainvälisessä jalkapallossa ja ongelma on pahentumassa. Kehitys liittyy rasistisen poliittisen ajattelun nousuun Euroopassa. Hyväksyttävän käytöksen ja puheen rajoja siirrellään koko ajan ja tämä näkyy myös jalkapallokentillä. Urheilumaailma ei ole yhteiskunnasta erillinen saareke.

Uefa ja Fifa ovat taistelleet tähän asti rasismia vastaan näyttävillä mediakampanjoilla. Tapausten yhä vain toistuessa miljoonabudjeteilla toimivat seurat ovat saaneet naurettavia kymppitonnien sakkoja kannattajiensa tai toimijoidensa rasistisesta käytöksestä.

Sanat eivät enää riitä. Niiden ohella tarvitaan tekoja. Suhtautuminen Kamaraan kohdistuneeseen tekoon näyttää suuntaa hyväksytäänkö lajiliitoissa rasismi vai ei. Kúdelalle pitää lätkäistä pitkä pelikielto ja myös Slavia Praha ansaitsee rangaistuksen jatkuvasta vastuunpakoilusta ongelmien kitkemisessä.

Viikon vakio 1 pelataan poikkeuksellisesti sunnuntaina. Kupongilta löytyy MM-karsintaotteluita, joiden voimasuhteista selkeämpi kuva muodostuu viikolla pelattavien otteluiden jälkeen. Viikon varmoiksi valitsen karsinnoissa useimmiten vakuuttavasti jyräävät Italian sekä Saksan. Yllätyksiä voidaan nähdä Armenian ja Kosovon kotiotteluissa, joissa vierasvoitot varmistetaan risteillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy sunnuntaina 28.3. kello 18.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: X(1), 2, 2, 2(X), 2, 1, 2(X), 2(X), 1(2), 1(X), 1, 1, 1.