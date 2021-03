Lehtikuva/Teemu Salonen

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma kertoo, että yhtiössä on käsitelty ensimmäiset kuusi eläkehakemusta, joissa koronavirus on työkyvyttömyyden keskeinen syy.

Koronaviruspandemian seuraukset ovat nyt vuoden viiveellä alkaneet näkyä myös työeläkealalla, kun Kelan kolmensadan päivän sairauspäivärahakausi on käytetty, eivätkä sairastuneet ole toipuneet työkykyiseksi.

Varmassa on alkuvuoden 2021 aikana käsitelty kuusi hakemusta.

– Kaikissa tapauksissa kyse on ollut vaikean koronavirusinfektion jälkitilasta. Pitkittyneen työkyvyttömyyden syynä on ollut sairaudesta aiheutunut yleinen lihaskunnon ja toimintakyvyn heikentyminen sekä erityisesti keuhkojen toimintaan liittyvät ongelmat, ylilääkäri Jan Schugk kertoo.

Henkilöiden ikä on ollut 56–62 vuotta. Yhtä lukuun ottamatta kaikilla hakijoilla oli vakavalle koronavirusinfektiolle altistavia perussairauksia.

– Teho- ja osastohoitojakso on näissä tapauksissa kestänyt muutamia kuukausia, pisimmillään jopa neljä kuukautta, minkä jälkeen hoito ja kuntoutus on jatkunut kotioloissa. Sairaalahoidon aikana hakijoiden yleiskunto on heikentynyt, ja monille heistä on kehittynyt lisäksi erilaisia sydän- ja verenkiertoelimistön sekä hengityselimistön komplikaatioita, kuten keuhkovaltimotukoksia ja eriasteisia keuhkoinfektioita.

Valtaosa myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä määräaikaisia

Tähän mennessä Varma on myöntänyt toistaiseksi jatkuvan työkyvyttömyyseläkkeen vain yhdelle hakijalle. Muiden osalta kyse on ollut Schugkin mukaan määräaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä eli kuntoutustukijaksoista. Näissä tapauksissa hoitavat lääkärit ovat arvioineet työkyvyn palautumisen olevan mahdollista kuntoutusjakson jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksia, joissa työkyvyttömyyden syynä on lievää tai oireetonta koronainfektiota seuraava pitkäaikainen jälkioireilu, ei Varmaan ole vielä saapunut käsiteltäväksi.

– Koronainfektion aiheuttamia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tullaan varmuudella näkemään lisää. Vaikka vaikeat sairaustapaukset ovat painottuneet iäkkäämpään väestöön, myös työikäisiä on sairastunut vakavasti.

Ensimmäisestä epidemia-aallosta on kulunut vuosi, minkä vuoksi pitkittyneesti työkyvyttömät siirtyvät Schugkin arvion mukaan kevään aikana sairauspäivärahakauden päättyessä työeläkejärjestelmään kevään aikana. Pandemia toisen aallon seuraukset työkyvyttömyyseläkehakemuksiana näkynevät tulevana syksynä.

Koronavirus näkyy jonkin verran myös Varman tarjoamassa ammatillisessa kuntoutuksessa työharjoittelujen ja työkokeilujen keskeytyksinä sekä koulutuksen venymisenä.