Lehtikuva/Markku Ulander

Pääministeri ei halua armeijaa valvomaan, jos liikkumisen rajoittamiseen päädytään. Se kuuluu poliisille.

Hallitus aloitti puolen päivän aikaan neuvottelut uusista koronatoimista. Neuvotteluista odotetaan vaikeita etenkin pääkaupunkiseudulle ja Turun seudulle kaavailtujen liikkumisrajoitusten suhteen. SDP kannattaa niitä, samoin keskusta kunhan ne ovat alueellisesti rajattuja.

Muita keinoja epidemian hillitsemiseksi haluavat vasemmistoliitto , vihreät ja RKP, mutta ehdottomia kantoja ei ole lyöty lukkoon.

Parhaillaan meneillään olevan ”sulkutilan” on määrä päättyä viikon kuluttua. Odotettavissa on, että sille tulee kolmen viikon jatko.

Varsinaisia päätöksiä ei odoteta vielä maanantaina. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmiä on kutsuttu koolle illalla kuulemaan tilanteesta ja myös oppositio aiotaan ensin kytkeä neuvotteluihin. Jos liikkumisrajoituksiin ja myös maskipakkoon mennään, hallitus voisi antaa niistä esityksen eduskunnalle tiistaina.

Lisätoimia tarvitaan, koska koronatilanne ei ole juuri helpottunut vaikka sulku on olut voimassa kaksi viikkoa. Tänään Suomessa raportoitiin ”vain” 430 uutta tartuntaa, mutta viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 9 414, mikä on 1 157 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

ILMOITUS

Valvonta kuuluisi poliisille



Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei neuvottelujen alkaessa ennakoinut tulevia päätöksiä. Hän piti kuitenkin todennäköisenä, että sulkua jatketaan.

Pääministerin mukaan kontakteja ihmisten välillä on edelleen työssä ja vapaa-ajalla liikaa ja sen vuoksi virus pääsee leviämään.

– Esimerkiksi Irlannin ja Portugalin esimerkit osoittavat, että kovilla rajoituksilla tautimäärät saadaan laskuun. Ulkonaliikkumisen rajoittamisella voisimme minimoida niitä kohtia, joissa kontakteja syntyy ja ohjata ihmisiä, että vapaa-ajalla ei kokoonnuttaisi porukoihin viettämään aikaa.

Liikkumisrajoituksilla voitaisiin pääministerin mukaan eritellä paremmin, mikä on välttämätöntä liikkumista. Sellaista olisivat hänen mukaansa esimerkiksi apteekissa ja ruokakaupassa käynti, mutta erikoisliikkeissä ei.

Jos liikkumisrajoituksiin mennään, valvonta kuuluisi poliisille.

– En näkisi sellaista tilannetta, että Suomessa puolustusvoimat partioisivat kadulla.

Porkkanaksi Marin asetti sen, että kovemmilla rajoituksilla kesästä voisi tulla hyvä.

Vain välttämättömistä syistä



Sekä Marin että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) korostivat, että liikkumisrajoituksia voidaan tehdä vain välttämättömistä syistä.

Samaa mieltä oli sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

– Kyse on erittäin kovasta perusoikeuksien rajoittamisesta ja kaikki muut keinot pitää olla käytössä ennen kuin tähän päädytään – jos päädytään.

Yksi näistä muista keinoista olisi maskipakko.

Keskustan eduskuntaryhmä keskusteli asiasta jo aamulla. Ryhmällä on valmius tukea esitystä alueellisesti ja ajallisesti tarkkaan rajatulla liikkumisen rajoittamisella alueilla, joissa tautitilanne ei helpota.

– Tosi raskain mielin, huolestunein mielin tautitilanteesta, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi olevansa neuvotteluihin astellessaan.

– Nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että liikkumisrajoitukset on pakko nostaa keskusteluun.