Lehtikuva/Jussi Nukari

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne (sd.) on sitä mieltä, että äärioikeistolaiset ovat liian usein kytköksissä perussuomalaisiin. Hänen mielestään tästä on pakko alkaa puhua oikeilla nimillä ja suoraan (Savon Sanomat 9.1.).

Antti Rinne on oikeassa. Jos oikeusvaltiota ja demokratiaa halutaan puolustaa, ”kissa on nostettava pöydälle.” On keskusteltava siitä, mitä oikeusvaltion ja demokratian puolustaminen vaatii. Perussuomalaisten puheenjohtaja, presidentti Donald Trumpin ja Unkarin hallituksia tukenut Jussi Halla-aho sanoi tuomitsevansa laittomuudet, mutta ei halua ”suurennella” Washingtonin tapahtumia, koska vastaavaa on tapahtunut myös muualla (HS 8.1.). Mikä on sen suurempaa kuin hyökkäys demokratian kehtoon, parlamenttiin?

Voiko meillä tapahtua vastaavaa väkivaltaa kuin Washingtonissa? Kyllä voi ja on tapahtunutkin. Lapuan liike muun muassa ”muilutti” 1930-luvulla presidentti K. J. Ståhlbergin, ”pidätti” kansanedustajat Eino Pekkalan ja Jalmari Rytkön perustuslakivaliokunnan kokouksesta, otti kiinni SDP:n kansanedustajan Väinö Hakkilan, murhasi suutari E. P. Mätön ja Heinäveden kunnallislautakunnan esimiehen Onni Happosen. Tuorein tapaus on viime syksyltä, kun perussuomalaisten Keski-Suomen-vaalipäällikkö pahoinpideltiin ja yritettiin surmata Jämsässä kotiovellaan.

Korkein oikeus tuomitsi vuonna 2012 Jussi Halla-ahon uskonrauhan rikkomisesta ja kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) rinnasti eduskuntapuheessaan turvapaikanhakijat ja vieraslajit. Eduskunta ei antanut lupaa purkaa kansanedustajan syytesuojaa, joten syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei voitu nostaa. Perussuomalaiset äänestyttivät viime vuonna suuressa valiokunnassa oikeusvaltioperiaatteesta (EU-budjetti ja elpymisväline) ja esittivät sen hylkäämistä.

Mistä kumpuaa ääriryhmien kannatus? Se näyttäisi tällä hetkellä, kuten aina, johtuvan siitä, että kansalaiset eivät luota poliitikkoihin ja kansa eriarvoistuu. Työpaikat ja palvelut karkaavat syrjäseuduilta. Parempaa ei ole näköpiirissä. Populistipuolueet käyttävät tilannetta hyväkseen, lupaavat parempaa ja esittävät monimutkaisiin kysymyksiin yksinkertaisia ratkaisuja, joita on mahdotonta toteuttaa.

Oikeusvaltion ja demokratian puolustaminen vaatii, että kaikki kansalaiset pidetään mukana ja ketään ei päästetä putoamaan yhteiskunnan turvaverkosta.

Taito Taskinen

Kuopio