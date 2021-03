LEHTIKUVA

Jalkapallomaailman huipulta ei ole kuultu vahvoja puheenvuoroja kisoja kohtaan.

Ensi viikon keskiviikkona käynnistyvä MM-karsintaurakka on Huuhkajille valtava urakka. Jalkapallokansaa puhuttaa pelillisten asioiden lisäksi koko kisojen oikeutus. Järjestettäisiinhän MM-lopputurnaus Qatarissa, jota on suomittu muun muassa ihmisoikeuksien räikeistä rikkomuksista kuin itse kisojen ostamisesta itselleen korruption avulla.

Qatarin kisoihin liittyvät massiiviset ongelmat tunnustetaan periaatteessa myös Palloliitossa, joka julkaisi viikko sitten kannanoton kisatilanteeseen. Siinä todetaan kisojen myöntäminen Qatarille huonoksi päätökseksi ja luvataan tehdä työtä maan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Boikottiin Palloliitossa ei aiota kuitenkaan lähteä.

Olennaista olisikin saada pelaajat boikotoimaan Qatarin kisoja jo hyvissä ajoin. Tässä tiennäyttäjänä on toiminut Riku Riski, joka jätti vuonna 2019 väliin maajoukkueleirin Qatarissa maan ihmisoikeusongelmien takia. Myös seuratasolta on tullut kritiikkiä ja esimerkiksi Norjan pääsarjan Tromsø IL ja Odd ovat vaatineet kisojen boikotointia.

Todelliselta futismaailman huipulta ei ole tullut vielä vahvoja puheenvuoroja. Qatar on maa, joka on vienyt ”sportswashingin” omiin ulottuvuuksiinsa. Sinällään kyseiselle toiminnalle löytyy vastineensa historiasta, koska jo Berliinin olympialaiset vuonna 1936 antoivat Hitlerille mahdollisuuden kiillottaa julkisuuskuvaansa koko maailman edessä.

Jalkapalloteollisuuden puolella Qatarin lonkerot ovat napanneet eritoten Paris Saint-Germainin, josta on pitkään pyritty tekemään yksi Euroopan johtavista seuroista pumppaamalla siihen valtavasti rahaa. Jää nähtäväksi, nousevatko Leo Messin ja Cristiano Ronaldon kaltaiset pelaajat Qataria vastaan. Tuolloin saattaisi aidostikin lähteä käyntiin vallankumous, joka veisi kisat pois Qatarista. Valitettavasti yksittäisten maiden lajiliitot lienevät siihen kyvyttömiä.

Riippumatta lopullisesta järjestäjämaasta kisoihin pääsy ei ole Suomelle helppo urakka. Ensimmäisenä kohdataan Bosnia, jonka voittamisesta Huuhkajilla on kokemusta edellisistä karsinnoista. Maaliskuun toisena otteluna pelataan vieraissa Ukrainaa vastaan. Molemmat pelit ovat Huuhkajien nykyhengellä voitettavissa, mutta todelliset haasteet tulevat vastaan ensi syksynä karsintojen jatkuessa.

Tuolloin Suomi kohtaa kahteen otteeseen hallitsevan maailmanmestarin Ranskan. Välissä ovat toki kesän EM-kisat, jotka voivat muuttaa urheilullisesti paljonkin. Suomen lohko on erittäin vaikea, eikä edes Kazakstan liene mikään heittopussi. MM-kisapaikka ei ole kuitenkaan mahdottomuus. Mahdotonta on sen sijaan palauttaa henkiin ne 6 500 duunaria, jotka ovat Guardian-lehden selvityksen mukaan kuolleet Qatarin kisojen rakennustyömailla.

Vakiorivillä on totuttuun tapaan Englannin sarjoja. Nostetaan tarkasteluun Championshipin Norwich–Blackburn. Kotijoukkue on palaamassa huimaa vauhtia takaisin Valioliigaan. Tästä on suuresti kiittäminen Teemu Pukkia. Hänestä tuli viime viikonloppuna nopeimmin 50 maalia Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla tehnyt pelaaja.

Pukilla kesti vain 75 ottelua lukeman saavuttamiseen. Sheffield Wednesdayta vastaan tehty täysosuma oli kauden 21. Kun vastassa on nyt keskikastin Blackburn, ei Todd Cantwellilla, Pukilla ja Emiliano Buendíalla liene vaikeuksia tehdä vastustajastaan hakkelusta. Varma ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 20.3. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1(X), 1, 1, 1, 1(X), 1(X), 1(X), 1, X, 1, 1(2), 1(X).