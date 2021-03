Lehtikuva/Markku Ulander

Elvytys on massiivinen työllisyystoimi

Hallituksen puoliväliriiheen on aikaa runsas kuukausi, ja keskustelu uusista työllisyystoimista vilkastuu sen lähestyessä. Keskusta vaati maaliskuun alussa, että silloin on tehtävä päätöksiä 20 000–30 000 uuden työpaikan synnyttämiseksi.

Eikä mitä tahansa päätöksiä. Puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi arvosteli tähän mennessä tehtyjä kalliiksi julkisen talouden kannalta. Puheenjohtaja Annika Saarikko vaati viikko sitten Helsingin Sanomissa puuttumista myös työttömyysturvaan.

Hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettiin 75 prosentin työllisyysaste vuonna 2023, mutta korona vei siltä pohjan pois. Tammikuussa työllisyysaste oli pudonnut 69,9 prosenttiin.

Hallituksen omien laskujen mukaan sillä on jo päätökset jopa 36 000 työpaikasta. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on haastanut laskelman, koska hallitus on tehnyt myös työllisyyttä heikentäviä päätöksiä.

Työllisyystoimet ovat erikoista matematiikkaa, koska erotuomarina toimiva valtiovarainministeriö laskee myönteisiä vaikutuksia vain erilaisille leikkaustoimille. Siksi hallituksen neuvotteluista huhtikuun puolenvälin jälkeen tulee vaikeat. Vasemmistopuolueiden kannattamille pehmeille keinoille on vaikea osoittaa samanlaista numeraalista vaikutusta.

ILMOITUS

Lisäksi osa oikeasti työllisyyttä parantavista toimista jää kokonaan keskustelun ulkopuolelle, koska ajattelu on jäykkää.

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà tuo työllisyyskeskusteluun uuden näkökulman. Hän on laskenut koronakriisin aikaisen elvytyksen nostavan työllisyyden pysyvästi 22 000–30 000 henkilöä korkeammalle tasolle.

Lainà pohjaa laskelmansa hystereesinäkemykseen. Sen mukaan elvytys on todella tärkeää taantumissa ja kriiseissä, jotta tuotannon pysyviltä menetyksiltä vältytään tai ainakin ne voidaan minimoida.

Lainà toteaa itsekin, ettei hänen laskelmansa osu välttämättä juuri oikeaan ja toivoo siksi muidenkin tekevän vastaavia laskelmia.

Suomessa niitä ei kuitenkaan tehdä. Meillä luotetaan yhä perinteiseen näkemykseen ja leikkausten voimaan. Vai luotetaanko? Se nähdään huhtikuussa.

Politiikan toimittaja