Lehtikuva/Markku Ulander

Pekonen STT:lle: Vasemmistoliitto on sitoutunut yhteiseen työllisyystavoitteeseen ja tuo omat esityksensä kehysriiheen

”Kovia työllisyystoimia käytetään usein piiloilmauksena työttömiltä leikkaamiselle.”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) viestitti STT:lle torstaina, että on puolueen ja ministeriryhmän yhteinen kanta, ettei työttömyysturvan keston leikkaamista edistetä. Hän sanoi keskiviikkona Twitterissä, että asia ei etene hänen johdollaan.

Pekosen mukaan vasemmistoliitto on sitoutunut hallituksen yhteiseen työllisyystavoitteeseen ja tuo omat esityksensä kehysriihen neuvotteluihin.

Ministeri kommentoi asiaa STT:lle sähköpostitse.

– Kovia työllisyystoimia käytetään usein piiloilmauksena työttömiltä leikkaamiselle. Meille olennaista on löytää tehokkaat ja oikeudenmukaiset työllisyyskeinot, ei leikata jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevilta ihmisiltä, Pekonen sanoo.

Hän huomauttaa, että hallitus on politiikassaan sitoutunut tuloerojen kaventamiseen, joten työllisyystoimien on oltava sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus korostuu Pekosen mukaan erityisesti koronaepidemian aikaan, kun kriisi on vähentänyt työllistymisen mahdollisuuksia ja ajanut monen ihmisen talouden koville.

ILMOITUS

Torstaina loppuraporttinsa julkistanut kolmikantainen työryhmä arvioi erilaisia malleja työttömyysturvan enimmäiskeston porrastamiseksi , muttei saavuttanut riittävää yhteistä näkemystä tehdäkseen siitä esitystä.

Uutista on täydennetty 18.3. kello 14.08.